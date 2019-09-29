半導體產業回春！費半今年來漲逾3成　投信估明年半導體營收成長可望負轉正

▲ 美股費城半導體指數今年以來漲逾3成。（圖／路透社）

記者李瑞瑾／台北報導

中美貿易大戰遲遲無法落幕，由於川普談判方式反覆不定，造成市場擔憂與股市動盪，但就股市表現來看，今年以來全球主要股市表現卻是相當亮眼，其中陸股中証消費服務領先指數及美股費城半導體指數，今年來漲幅均超過3成。

台新投信表示，在市場充滿不確定之下，投資人掌握布局時機困難度大幅提升，分散投資與分批佈局比擇時重要，建議可多元布局在往年利率倒掛期間，績效表現優異的「CARS」（Consumer中証消費服務領先指數、AI費城半導體指數、REITsMSCI美國REITs指數、Senior Secured High Yield Bond美銀美林優高收指數）四資產，逢低分批加碼。

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▲ 今年以來主要股市績效表現。（圖／台新投信）

台新基金經理人蘇聖峰表示，科技產業最重要的上游半導體形塑人類未來生活，如無人駕駛、無人機、自動穿戴、數位金融等新興科技；也形塑智慧生活的日常，如行動支付、車聯網、雲端運算、等現代不可缺少的AI應用。北美半導體設備製造商7月出貨金額止跌回升，達20.34億美元，為今年次高水準，並已連續3個月出貨金額超過 20 億美元。半導體產業年營收成長將逐漸出現U型上揚，2020年的營收可望由負轉正，將帶動創新科技基金未來漲升行情。

台新基金經理人葉宇真表示，大陸券商估計2019年A股淨利同比5%，股東權益報酬率（ROE）9%，淨利同比將在第三季見底，ROE將在第四季見底；不過，若中美貿易摩擦惡化升級，基本面見底時點可能延後至今年第四季。但大體而言，往後1.5-2年是企業業績回升期，預計大陸GDP增速穩定6%左右，A股利潤增速有望回升至10-15%，ROE至12%以上，成為陸股牛市爆發期強而有力的支撐。