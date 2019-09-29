京華城11月底收攤　4件「賣場獨家優點」快去回味

記者蔡惠如／綜合報導

從去年起京華城開標求售，賣場內部便動向不明，今年9／25迎來第4次開標，買主與未來處置終於確定，預計將規劃成商辦，現為台北市最大購物中心的京華城，也將在11／30正式收攤，網友討論出京華城無可取代的最強優點，建議想跟它說再見的顧客，快把握機會去回味。

超級長的手扶梯

京華城樓地板面積廣達6.5萬坪，雖然許多人都反應動線不佳，但從建築外部直達4樓的手扶梯成為特色，像是要把人吸入建築物或球體一般，雖然捷運忠孝復興站的電扶梯長度更長，但配合建築本身，京華城的長型電扶梯更有體驗感。

人少不需排隊的電影院

隨著逛街人潮變少，位於地下室的喜滿客電影院，也少見有相當擁擠的情形，雖然設備因應業績感覺較老舊，但不需排隊人擠人，位子也能有更多選擇，觀影經驗也受到許多人稱許，是許多上班族周末前往放鬆的地方。

全台唯一小鬥士德州炸雞

在京華城美食街屹立18年的小鬥士德州炸雞，是許多人年輕時代的回憶，目前也有很多老客戶會去回味，吃過的民眾也表示：「當年的口味都有保留下來，炸雞鮮嫩多汁，相當難得。」

小朋友的放電天堂

因為幅員廣大，加上幾年前積極轉型，裡面除了湯姆熊，還有BabyBoss、騎士堡、BABY FISH親水會館、小學堂漂移卡丁車館與親子餐廳，還有許多體驗的商家，假日都充滿小孩子的笑鬧聲，加上停車方便，全市內也不需擔心下雨，是爸媽遛小孩的好去處。