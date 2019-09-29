　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

京華城11月底收攤　4件「賣場獨家優點」快去回味

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲京華城。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／綜合報導

從去年起京華城開標求售，賣場內部便動向不明，今年9／25迎來第4次開標，買主與未來處置終於確定，預計將規劃成商辦，現為台北市最大購物中心的京華城，也將在11／30正式收攤，網友討論出京華城無可取代的最強優點，建議想跟它說再見的顧客，快把握機會去回味。

▲京華城2019周年慶首日。（圖／記者蔡惠如攝）

超級長的手扶梯
京華城樓地板面積廣達6.5萬坪，雖然許多人都反應動線不佳，但從建築外部直達4樓的手扶梯成為特色，像是要把人吸入建築物或球體一般，雖然捷運忠孝復興站的電扶梯長度更長，但配合建築本身，京華城的長型電扶梯更有體驗感。

人少不需排隊的電影院
隨著逛街人潮變少，位於地下室的喜滿客電影院，也少見有相當擁擠的情形，雖然設備因應業績感覺較老舊，但不需排隊人擠人，位子也能有更多選擇，觀影經驗也受到許多人稱許，是許多上班族周末前往放鬆的地方。

▲京華城。（圖／記者蔡惠如攝）

▲京華城。（圖／記者蔡惠如攝）

全台唯一小鬥士德州炸雞
在京華城美食街屹立18年的小鬥士德州炸雞，是許多人年輕時代的回憶，目前也有很多老客戶會去回味，吃過的民眾也表示：「當年的口味都有保留下來，炸雞鮮嫩多汁，相當難得。」

▲京華城。（圖／記者蔡惠如攝）

▲京華城2019周年慶首日。（圖／記者蔡惠如攝）

小朋友的放電天堂
因為幅員廣大，加上幾年前積極轉型，裡面除了湯姆熊，還有BabyBoss、騎士堡、BABY FISH親水會館、小學堂漂移卡丁車館與親子餐廳，還有許多體驗的商家，假日都充滿小孩子的笑鬧聲，加上停車方便，全市內也不需擔心下雨，是爸媽遛小孩的好去處。

▲京華城。（圖／記者蔡惠如攝）

▲京華城。（圖／記者蔡惠如攝）

▲京華城。（圖／記者蔡惠如攝）

ET快訊
台港大遊行濟南路登場　何韻詩突遭黑衣人潑紅油漆
22歲妞摩鐵嗨一下…他提槍被推開仍挨告！一驗妹妹見「2男DN
新兵打電話「安全回報」：報告班長平安到家了！下秒狂道歉掛掉
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

「信義區崛起非凋零主因」　京華城老員工道出重點

京華城周慶首日空蕩蕩　微風廣場開門吸百人潮

全台唯一「小鬥士德州炸雞」面臨關店　網友：拜託繼續開

京華城11月底收攤　4件「賣場獨家優點」快去回味

上班日就是那麼愉快！活潑富含躍動力時尚感科技辦公室

法國藥妝店人氣私房掃貨清單　13個好物買不完

歡慶「國際咖啡日」！14家優惠懶人包快收藏　星巴克、小7都有買1送1

愛馬仕全新「小皮件系列」一次網羅　經典不墜凱莉包和Constance包縮小版

韓國2019最搶手的保濕聖品怎麼能不知道　給極度缺水的女孩

16歲貝克宇「3分鐘抱走10萬」　益智節目連對9題創最年輕紀錄

黃捷遭憤怒韓粉眾辱罵「垃圾」　怒要提告：高雄不是一言堂！

3min耗900卡！急凍減肥初體驗 低溫-130℃她狂抖：像冷凍豬肉

李芷婷再飆《一直走》奪戰隊冠軍　王力宏：我已經變成妳的粉絲

韓國瑜一走就亂！黃捷秒遭「憤怒韓粉」包圍　當眾辱罵：垃圾

瓦干達扮神燈精靈唱《A Whole New World》 李玟：so sweet...

便當賣65元！男趁沒人偷走5千多　老闆想哭...要多賣77份才補得回

黃捷暴怒質詢「不要再講廢話」　韓國瑜嗆：你心態偏差

「頑皮白鯨」撞掉潛水員GoPro！下秒鑽海底撿回憨笑：對不起啦

李芷婷挑戰慢搖滾《黑色柳丁》　李榮浩大讚歌聲：這是天生的

京華城11月底收攤　4件「賣場獨家優點」快去回味

上班日就是那麼愉快！活潑富含躍動力時尚感科技辦公室

法國藥妝店人氣私房掃貨清單　13個好物買不完

歡慶「國際咖啡日」！14家優惠懶人包快收藏　星巴克、小7都有買1送1

愛馬仕全新「小皮件系列」一次網羅　經典不墜凱莉包和Constance包縮小版

韓國2019最搶手的保濕聖品怎麼能不知道　給極度缺水的女孩

阿金搭飛機和乘客玩瘋！　聽到「關鍵音」轉頭擠到臉變形XD

旅行3周回家驚見「醜陋信箱」！　2個月後「房子所有權」竟變成陌生人

雲霄飛車高空脫軌「車廂翻覆」！　2少年被噴飛當場摔死

幫女兒要五月天簽名！　翁馨儀「隨口答應」卻惹火長輩…下場讓她怕了

929遊行前防暴警先出動！銅鑼灣SOGO外開催淚彈...市民被制伏帶走

飄髮終結者搞砸勝利　釀酒人想在分區登頂難度高

根本007的裝備！Bose超帥太陽眼鏡竟然能聽音樂、講電話

持螺絲起子撬車門行竊　才動手秒被抓…誆警：幫舅舅拿東西啦！

後援會熱情揮旗喊「凍蒜」　蔡英文：原來護理師會尖叫！

京華城11月底收攤　4件「賣場獨家優點」快去回味

消費熱門新聞

歡慶「國際咖啡日」！14家優惠..

4張千萬大獎「中獎門市一次看」..

法國藥妝店人氣私房掃貨清單

快筆記！4大超商「國際咖啡日優..

型男演員在料理中尋找Magic..

愛馬仕全新「小皮件系列」

極濃！「黑色冰淇淋」限時3天第..

輕晃「大人系飲品」徜徉台灣之美

此生必去的日本「甜點列車」免費..

花10元買報紙就中千萬！小7開..

美女攝影師意外發現當地美食秘密

限時優惠「蜜糖波堤只要15元」..

18天生啤快閃店最終站台中草悟..

呼叫咖啡控！30款咖啡限時買一..

更多熱門

相關新聞

台北最醒目的球體建築11月底落幕

近期延宕多年的京華城，命運終於確定下來，新主人為同集團下的中石化，將把建築全數拆掉，重塑商辦創造新生，京華城也確定11／30是最後營業日，先不論今日人潮，這個曾是亞洲最大的球體建築，在台北松山區成為醒目地標，京華城的球體是一個完整的圓，想去說再見的民眾不妨也順便再多看一眼。

京華城改建商辦「借新還舊」？威京集團如意算盤遭破解

威京小沈「372億奇襲」　標下京華城一箭三鵰

京華城11月底收攤　電子禮券可退

京華城將拆改建為四棟19樓商辦！中石化預計2023年完工

關鍵字：

京華城熄燈收攤

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

新兵打電話「安全回報」　下秒超糗狂道歉掛掉

陳艾琳懷孕8月和Alex大吵！

員工倒地死　業者：她自己不休息

奧客棄單50排骨飯、10桶炸雞　本人找到了

連千毅被關都因為她　「禍首」面容曝光

馬林魚前總裁：誰知陳偉殷會悲劇

網紅砸5萬驗連千毅名牌包　當鋪遭轟業配喊冤

癌妻呆坐沙發「褥瘡爛到見骨」爛夫：她自己要等死

米塔恐海陸警齊發　暴風圈將罩陸地

正妹實況主李花大走光！網「2:50停格就對了」

22元買到全家大拿鐵　攻略曝光

搭火車遇極品公主亂佔位！他秒擊落

高中生沒錢買手機！老師心疼徵愛心機意外引戰

米塔「煞不住」恐轉中颱　暴風圈侵襲各地機率曝

13歲Elly拍時尚片！小S全程旁邊大喊…花絮曝光網笑瘋

更多

最夯影音

更多

16歲貝克宇「3分鐘抱走10萬」　益智節目連對9題創最年輕紀錄

黃捷遭憤怒韓粉眾辱罵「垃圾」　怒要提告：高雄不是一言堂！

3min耗900卡！急凍減肥初體驗 低溫-130℃她狂抖：像冷凍豬肉

李芷婷再飆《一直走》奪戰隊冠軍　王力宏：我已經變成妳的粉絲

韓國瑜一走就亂！黃捷秒遭「憤怒韓粉」包圍　當眾辱罵：垃圾

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面