奴才們必收藏！只要滑鼠按兩下，毛主子秒成文藝復興畫作

寵物其實不只是受寵的動物，在家中牠們的地位如主子般崇高，而人類不過是把屎把尿還要陪玩，每天還要仰賴牠們提供紓壓要素的奴僕。因此，關於寵物…不，毛主子們的照片app種類非常多，讓人們除了可以信手拈來留下毛主子們日常生活中的分分秒秒，還可以做出各種濾鏡變化，讓毛主子們的倩影永遠完美。

但這程度頂多是保存在手機裡的一張照片，就算印出來也只能是「拍立得」效果（因為畫素有限），這樣可以滿足你嗎？不行！科技發展至此，我們還可以追求更高更好的方式。現在，借助AI人工智慧的技術，讓我們可以在幾秒鐘內把毛主子變成家裡的油畫藝術作品。

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Art in a Sec網站使用最先進的人工智慧技術，可以將毛主子的任何照片轉換成8k定制的壁畫。網站融合了我們對藝術，技術和寵物的熱愛，以Sec演算法為基礎搭配圖像分割和地標分析等不同技術，不僅可以將照片上的簡單濾鏡放置在照片上，還可以模擬逼真的筆觸，這些筆觸的大小，顏色和方向均基於圖像的深度進行計算。AI繪製完成後，您還可以選擇有框或無框的畫布（24種尺寸）印出，工作天只有1至3天，所有產品都從美國發貨，過程就像買到一幅藝術油畫．．．

圖片來源／ Art in a Sec

資料來源／My Modern Met

（完整文章請看瘋設計）

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