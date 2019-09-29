楊丞琳最新LV愛包10月開賣！兩種可拆組配件＋背帶宛如變形金剛

路易威登Louis Vuitton全新「Multi Pochette Accessoires手袋」將於今年10月推出，適合都會生活的時尚客製化設計，能順應現代人在一天不同的時間中對穿搭的不同需求。此款包包以更現代的手法，重新詮釋品牌經典的Pochette Accessoires手拿包，並實驗性地推出層疊的斜背包款式，充滿玩心且多變化。

Pochette Accessoires手拿包首次於1992年完成設計，精緻而典雅的外型，立刻就成為路易威登Louis Vuitton的必備包款之一。此次推出的全新客製化版本，搭配兩種可拆式配件：一個迷你版的Pochette Accessoires（縮小版手拿包），以及一個圓型的拉鍊零錢包。

包款還附有兩條背帶，可根據心情組合不同配件，讓搭配方式更多樣。採用了Louis Vuitton Malletier簽名的「提花運動風手提帶」，共有綠色與粉紅兩種顏色，能完美搭配都會外出行程，充滿朝氣；另一條是雅緻的鏈帶，可搭配晚間出遊的造型，成熟又不失個性。傳統的Monogram印花也在版本與比例變化上因應調整，採用了經典大小及零錢包背面的縮小版圖案，一眼望去盡是經典元素。

包款還未上市，楊丞琳、KOL莫莉、KOL李函等名人就搶先曬包，演繹各種不同的搭配風格。全新「Multi Pochette Accessoires手袋」10月將於全球路易威登Louis Vuitton門市販售（NT$51,000）。

※編輯：Travis Travie, Chen-Chen Wang | 來源：Louis Vuitton |

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