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東引燈塔進行1年修繕工程！　最高處封閉至2020年4月

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▲▼馬祖東引島燈塔。（圖／交通部觀光局提供）

▲馬祖東引島燈塔展開修護工程。（圖／交通部觀光局提供，下同）

記者胡順惠／台北報導

全台灣有超過20座燈塔塔齡超過百年以上，被列入三級古蹟的馬祖東引島燈塔展開修護工程，工期從108年3月20日至109年3月13日。交通部航港局表示，由於接下來進入冬季，考量旅客安全，最高處的區域暫時封閉，配合工作進度部分開放，完整開放要等到明年4月之後。

馬祖「東引燈塔」從1904年落成至今已經有115年歷史，不僅是台灣國境最北的燈塔，還擁有「絕美海景」並蘊藏著迷幻、豐富的歷史文化故事，原本是縣定古蹟，但不論資歷和價值都具有國定古蹟的資格，經過文化部文資審議，終於在2016年升格為「國定古蹟」。

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▲▼馬祖東引島燈塔。（圖／交通部觀光局提供）

▲東引島燈塔2016年升格為「國定古蹟」。

航港局航安組科長劉正善說明，台灣超過20座燈塔都已經百年以上，經ˋ過時間推移，自然會產生自然損壞，因此在105年9月20日報行政院核定「台灣地區燈塔整建及發展計畫」，從106年至109年展開4年計畫，對燈塔進行總體檢，依燈塔結構損壞程度，進行結構補強。

劉正善表示，106年第一階段為修復再利用；107年第二階段為因應計畫跟規劃設計，因為以前沒有建管規定，因應計畫因應方式符合現在法令；目前則是進入第三期，從108年3月20日至109年3月13日施工，待109年完工後會再提出工作報告書，記錄修復過程。

劉正善說，修護及再利用工程以結構補強為主，包含混凝土劣化及結構補強、屋頂防水工程、展覽設備更新、避雷系統檢修、電器排水消防改善。他說，接下來即將進入冬季，為了遊客安全，最高處部分開放，會做施工區域部分管制，完整開放要等到明年4月底後。

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