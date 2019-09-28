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台女楊喬淇喝咖啡離奇失蹤！ 父痛哭「9/19突然斷訊」消失寮國

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記者柯沛辰／綜合報導

台東27歲女子楊喬淇1日前往寮國工作，每天都會透過LINE向家人報平安，不料19日突然斷了音訊。父親多次打電話、傳訊息都未讀未回，一度以為女兒是工作太忙。如今失聯超過一周，家人心急如焚到警局報案，也上網PO文尋人，目前外交部亞太司已連繫周邊東南亞國家，代為向寮國政府求助協尋，盼楊女能早日歸來。

楊父表示，女兒81年次，大學畢業後到中國大陸工作，但今年6月起公司在寮國設點，所以女兒也被調駐寮國，怎料這次1日從高雄轉機新加坡去寮國，起初天天都會用LINE報平安，但從19日以後音訊全無。

▲▼台女楊喬淇喝咖啡離奇失蹤！ 父痛哭「9/19突然斷訊」消失寮國。（圖／東森新聞）

▲楊父談起女兒失蹤多日，不禁悲從中來。（圖／東森新聞）

楊父哽咽落淚，「真的希望找到他，我跟老婆這幾天真的不知道怎麼過的，原本每天都在聯絡，到19號才開始斷訊，後來我LINE給她，但20號開始未讀，我第一通打給她，再傳訊息，但接下來3天未讀。」

楊父說，女兒最後一次回覆是19日下午傳照片報平安，稱自己在咖啡廳在喝咖啡，但隔天隨即聯絡不到人，起初他以為女兒是工作繁忙、無暇回覆，怎料等了幾天都沒消息，趕緊報案求助。

▲▼台女楊喬淇喝咖啡離奇失蹤！ 父痛哭「9/19突然斷訊」消失寮國。（圖／東森新聞）

▲楊喬淇家住台東，被中國公司派駐寮國，19日後失聯至今。（圖／東森新聞）

民進黨立委劉櫂豪表示，警方獲報後立刻請求外交部協助，但因為台灣與寮國沒有邦交關係，在該地也沒有設代表處，所以亞太司只能請寮國鄰近國家，像是越南等地代表處，幫忙通知寮國政府協尋。

楊父指出，他未曾詢問過女兒任職公司的細節，所以尋找上相當不容易，「不知道有沒有台東的朋友認識我的女兒，或曾聽她說過關於在中國工作、公司、同事的事情，麻煩請留言，或是來電告訴我，也麻煩大家轉發分享，協助我們更多資訊！」

▲▼台女楊喬淇喝咖啡離奇失蹤！ 父痛哭「9/19突然斷訊」消失寮國。（圖／東森新聞）

▲楊喬淇最後一次LINE報平安，稱自己在喝咖啡。（圖／東森新聞）

▲▼台女楊喬淇喝咖啡離奇失蹤！ 父痛哭「9/19突然斷訊」消失寮國。（圖／東森新聞）

▲▼當時楊喬淇拍下當地咖啡廳場景，用LINE傳給父親。（圖／東森新聞）

▲▼台女楊喬淇喝咖啡離奇失蹤！ 父痛哭「9/19突然斷訊」消失寮國。（圖／東森新聞）

▲▼台女楊喬淇喝咖啡離奇失蹤！ 父痛哭「9/19突然斷訊」消失寮國。（圖／東森新聞）

▲楊父透過臉書向社會大眾求助。（圖／翻攝自臉書社團／就是愛台東）

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