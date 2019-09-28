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郭台銘幕僚真心話　吳怡萱：霸氣總裁其實私下有些搞笑

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▲▼郭台銘感恩之旅。（圖／翻攝郭台銘臉書）

▲郭台銘感恩之旅台北場。（圖／翻攝郭台銘臉書，下同）

記者黃巈禾／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘「感恩之旅」台北場28日在三創生活園區登場，郭台銘和粉絲面對面談內心話，團隊幹部也上台分享這段時間的心路歷程。剛加入郭台銘團隊的吳怡萱透露，「你眼中的霸氣總裁，其實私下有些搞笑」。

吳怡萱表示，在郭台銘對外宣布不參選當天，自己加入這個團隊，「很多人開我玩笑，說你是不是去勸退郭台銘先生的關鍵人物，不然你怎麼剛加入他就說不選了，當然這只是個玩笑」。

▲▼郭台銘感恩之旅。（圖／翻攝郭台銘臉書）

吳怡萱指出，幕僚們並沒有因為郭台銘不參選而停下腳步，郭台銘還有很多政策想推動，希望透過影響力進而促成執政黨去討論可行之處，並且真正落實，包括0-6歲國家養、100億身障保險基金、工者有其屋等等，所以他們每天都在開會、討論，自己也因此跟郭台銘有了進一步的認識。

吳怡萱提到，「你眼中的霸氣總裁，其實私下有些搞笑」，記得有次前立委周守訓在聊天中說自己定位是「青年問政」，幾位幕僚當場笑了出來，吐槽一番，周守訓也開玩笑說「欸，你們笑什麼，沒禮貌，去旁邊罰站」，當然罰站也是玩笑，這時郭台銘在旁邊說「你看你看，是他叫你們去罰站喔，我可沒叫你們罰站過」

▲▼郭台銘感恩之旅。（圖／翻攝郭台銘臉書）

吳怡萱透露，外面那些傳聞說郭台銘很兇很嚴厲，這都是抹黑，「這就是私底下的他」，嚴肅的時候，貫徹堅持與意志，輕鬆的時候，會像個愛開說笑的長輩，自己說著說著也笑了，「跟我以為的郭台銘很不一樣」，而郭台銘在開會時最常說的是「你們年輕人要找到『定位』，要先問自己想要做什麼，然後認真去做」。

吳怡萱還說，「郭台銘要當中華民國最強外掛，那我想跟每位果凍們說，我們來當郭台銘的『最強後盾』。」

▲▼郭台銘感恩之旅。（圖／翻攝郭台銘臉書）

▲▼郭台銘感恩之旅。（圖／翻攝郭台銘臉書）

▲▼郭台銘感恩之旅郭粉進場。（圖／記者黃克祥攝）

▲郭台銘感恩之旅郭粉進場。（圖／記者黃克祥攝）

▲▼前主播吳怡萱加入郭台銘團隊。（合成圖／翻攝吳怡萱臉書、記者黃軍瑋攝）

▲前主播吳怡萱加入郭台銘團隊。（合成圖／翻攝吳怡萱臉書、記者黃軍瑋攝）

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