24日關鍵會面...蔡英文當面提競選合作　賴清德願承擔助選工作

▲蔡英文出席民進黨全代會。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

面對2020大選，民進黨推出「蔡賴配」組合已浮上檯面。關鍵在於24日，總統蔡英文、前行政院長賴清德在高雄見面，會中前行政院副院長林錫耀、國策顧問黃崑虎等陪同下，蔡英文當面向提出競選合作，而賴清德則對於蔡託付助選任務，表達願意承擔分內工作。

雖然賴清德以因時間不方便為由缺席今年的全代會跟黨慶活動，讓支持者對於「蔡賴同台」的期待落空，但私底下，對於力推這個最強組合的派系大老們，依舊不放棄勸進賴清德在此次關鍵戰役中必須扮演團結勝選角色。

賴清德與陳菊約莫在一個月前，在高雄已經見面，兩人對初選過後的政治局勢交換意見。另外，對於蔡賴配議題，賴清德雖然沒有正面答覆，但的確是朝正向來思考；而屏東縣長潘孟安、黨內要角等，與賴清德都會不定期會面，都有協助安撫挺賴的支持者。

而陳菊更在24日，利用行程間的空檔，陪同蔡英文一起在高雄與賴清德見面，席間也有前行政院副院長林錫耀、國策顧問黃崑虎等人，大家會談約1個多小時；對此，台南市長黃偉哲也在下午全代會前受訪時證實，蔡英文跟賴清德已經見面。

不過陳菊在傍晚受訪時卻否認有幫忙牽線，她強調自己並不知道這件事，總統副手是誰是總統的職權，當然都尊重總統，不過民進黨的團結，是所以民進黨員，以及關心台灣民主政治的人的期待。

陳菊提到，民進黨要團結，相信不管是蔡總統或賴前院長都知道這是社會的期待，也都非常了解，總統有說過，民進黨的團結沒有問題，跟賴清德溝通也沒有問題，目前外面有很多故事，副手題總統會在適當的時機公布。

▼賴清德 。（圖／賴清德團隊提供）



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