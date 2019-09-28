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示威者上街丟雜物　港警出動水炮車「噴灑藍水柱」驅趕

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▲▼反送中928。（圖／路透）

▲香港雨傘革命28日滿五周年，許多港民上街集會。（圖／路透）

記者柯振中／綜合報導

香港「雨傘革命」28日滿五周年，香港民間人權陣線聯盟（下稱民陣）為此發起「9.28反抗威權 迎接黎明」的集會，號召港民晚上7點在金鐘添馬公園集合。集會結束後，許多示威者佔領夏慤道、龍和道，讓港警出動水炮車，發射藍色水柱驅趕。

綜合港媒報導，民陣召集人岑子杰號召港民28日進行「9.28反抗威權 迎接黎明」，希望能夠承接5年前的雨傘運動的精神，讓港人一同為了民主發聲。

許多港民28日前往金鐘添馬公園，在當地揮動港英旗、美國國旗，高喊「五大訴求，缺一不可」的口號，部分示威者以雷射筆照向港府總部、立法會大樓，甚至有人用雜物向港府總部投擲。

▼示威者投擲雜物。（圖／路透）

▲▼反送中928。（圖／路透）

大批示威者晚間7點20分前往夏慤道、龍和道，企圖堵塞當地交通；警方隨後舉紅旗警告、將水炮車開往港府總部外戒備。由於大量示威者向警方丟磚頭，港警晚間8點30分表示，示威者應立即離場，否則將用相應武力驅散。

驅趕無效後，港警出動水炮車，以藍色水柱向示威者噴射。水炮車噴灑完水柱後，岑子杰表示，由於集會人數可能有20到30萬人，遠遠超出主辦方的估計，因此集會提早45分鐘結束。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

▼示威者向港警投擲雜物。（圖／路透）

▲▼反送中928。（圖／路透）

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