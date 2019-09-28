讓年輕人留家鄉征戰全球　郭台銘：將重心放在推動福國利民政策





▲郭台銘感恩之旅。（圖／翻攝郭台銘臉書，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

鴻海創辦人郭台銘「感恩之旅」台北場28日下午在三創生活園區登場，他先是向粉絲道歉，辜負大家的期望，再鬆口將轉換戰場到立法院，「許年輕人一個未來」，並且放出「彩蛋」參選版影片，惹哭台下粉絲。郭台銘也在晚間10時於臉書發表參加活動的心得，未來將把重心放在推動福國利民的政策，讓年輕人知道「留在家鄉一樣可以安身立命、征戰全球！」

郭台銘28日晚間在臉書上表示，很謝謝大家參加感恩見面會，這場活動的重點，不只是對在初選到現在一路不離不棄的郭粉們表達「感謝」，也有「抱歉」，更有「展望」。面對許多郭粉的勸進與熱情支持，看到大家都很健康平安、充滿活力，他感到十分欣慰。

郭台銘說，親自與許多郭粉面對面互動，大家對他的建言、信任、期待與呼喚，「使我深深地感到大家對我的熱切期待，但最終無法在一個Good timing來回應大家的這份想法」，「對不起，我讓你們失望了⋯」但他是永遠的中華民國派，在中華民國需要郭台銘的時候，「我一定都在。」

「最後的彩蛋影片，很多人都哭了，我看到我的每個幕僚也都是眼眶泛紅。」郭台銘提到，那是他未竟的志業，也是百萬郭粉好朋友對國家未來的盼望，但他知道，大家並非不捨他的個人選擇而拭淚，而是因為把中華民國更富強的國運期待放在他身上，「我要再一次深深感謝所有郭粉對我的支持與期待，我一定會用誠意與努力來回應大家。」

郭台銘感謝從初選到現在的幕僚、老朋友們，陪他走了一趟「奇幻旅程」，「在他們身上，我也看到國家未來的希望，這也更堅定我的心志，要來繼續為中華民國做大事。」

郭台銘強調，接下來會將重心放在如何繼續推動福國利民的政策，包括成立智庫、學校，來培養台灣下一代的未來領袖，給年輕人希望，就是要讓台灣的年輕人知道，留在家鄉一樣可以安身立命、征戰全球。

郭台銘也希望所有「郭粉」凝聚起來變成「果凍」，不只是「凍」，更要變成動起來的「動」，「讓我們一起用行動支持符合正派、理性、顧民生、務實、愛中華民國、才德兼備的立委參選人！」

郭台銘表示，送優質的人才進立法院，讓「0到6歲國家幫你養」、「百億身障人士基金」、「台商資金回台免稅暨相關規範」、「工者有其屋智能新城鎮」等福國利民的政策，以及「政治為經濟服務」的理念能夠實行，造福國家與下一代，「我們可以放下一次選舉，但絕對不會放棄，為中華民國、為台灣兩千三百萬同胞打拼一個更好的未來！」

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