買票搭親子車廂！苗栗2寶媽上車…一看「流浪漢集中營」當場傻了

▲買了票上親子車廂，2寶媽卻被眼前的景況嚇傻。（圖／翻攝自《爆怨公社》）



網搜小組／柯振中報導

「我沒有要筆戰，我只想要台鐵解決方案…」苗栗一名2寶媽28日表示，自己27日帶小朋友搭火車，買了台鐵親子車廂的車票，沒想到上車後，看到的情況讓她當場傻眼。網友看完後也痛批，這根本不是親子車廂，而是「流浪漢集中營」。

這名2寶媽28日在臉書社團「爆怨公社」中指出，自己27日買了親子車廂的車票，帶小朋友到台鐵親子車廂搭車，沒想到一到車廂內部，看到許多大人佔著座位，甚至坐在地上，幾乎把整節車廂都給占領了。

請繼續往下閱讀...

這樣的情況讓2寶媽氣炸說明，親子車廂的數量不多，座位也少，這樣小孩子連玩的空間都被佔據，媽媽也要時刻專注著小孩，根本就不像親子車廂，「台鐵什麼時候才會處理這個問題？」

2寶媽說到，她不是想引起筆戰，是因為許多人、行李佔著空間，讓一名推嬰兒車的媽媽連放嬰兒車的地方都沒有，才會發文。

▼這節親子車廂被大人佔滿。（圖／翻攝自《爆怨公社》）



網友看完照片後認為，「這樣完全失去親子車廂意義」、「照片看起來像是流浪漢集中營欸」、「好像難民營…好恐怖，這樣我寧願坐普通車廂」、「真的，要這樣何必特別設立」、「台灣的美德，先佔先贏」。

此外，也有人表示，「這個車廂應該要改成刷票才能進入的」、「親子車廂應該要改刷卡的，買親子票才可以拿卡」、「親子車票改成磁卡鑰匙式的好了，進車廂要逼卡解鎖才能進去，下車後再由車站回收」。

除了這位2寶媽遇到的情況，日前也有一名媽媽說到，自己帶小孩搭親子車廂，卻被車廂內的阿伯勸阻「妳小孩不要亂跑」，投訴列車長後，列車長還向乘客說「對不起各位乘客，是這位太太趕你們走的」，讓她感覺被霸凌，相當受傷。

►美麗最大的祕密，就是買進來變美麗！

▼除了這名2寶媽以外，還有媽媽請車長來查票，但被車長霸凌。（圖／翻攝自《爆料公社》）

