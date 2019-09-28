公園辦親子野餐慶祝教師節　千座撲滿助安納家園

▲嘉義市幼教會文化公園舉辦親子野餐慶祝教師節，另外籌募1000撲滿捐贈安納家園。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市幼兒教育學會28日晚上在文化公園表演廣場，舉辦108年度慶祝教師節活動，嘉義市幼兒園近一千位幼兒與家長們、200位幼教老師，今年特地將場地移師至戶外，以野餐的方式進行並安排各式各樣親師活動及表演，讓各園所幼兒與家長能親自向辛苦的老師表達謝意。另外，幼兒教育學會也將募集到約1000個愛心撲滿，捐贈給天主教安道基金會協助籌建「安納家園」。

▲嘉義市幼教會文化公園舉辦親子野餐。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠表示，感謝嘉義市幼兒教育學會趙世煇理事長及各位幼教夥伴，長期支持市府團隊盡心盡力的提供各項教保服務與建言，共同為提升嘉義市學前教育的教保服務品質與教育環境而努力。今年藉由公園野餐，拉近家長與教師的距離，並讓幼兒可以親自向老師表達謝意。更重要的是還教導孩子發揮「老吾老以及人之老」的助人精神，以募集愛心撲滿的方式，捐贈給籌募中的老人養護機構「安納家園」，特別有意義。

黃敏惠強調，大家齊聚在文化公園，孩子們可以盡情的奔跑玩耍，全家享受最舒服的綠生活，這麼舒適的一切，就是當初我們打造文化公園的目的。在市中心有這麼棒的綠地，真的是市民朋友休閒運動、親近土地、享受各種藝文活動的好所在。