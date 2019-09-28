越南非法移工包車玩墾丁！42人整團被攔...熱褲妹「軟骨功」秒塞椅下

記者柯沛辰／台南報導

越南籍男女來台非法打工，26日更組團包遊覽車，到台東及墾丁3天2夜旅遊。不過，移民署台南市專勤隊早就盯上一行人，在國道3號台南關廟路段攔車。當時一名身材嬌小的女移工見情況不對，立刻躲進座位下，用伴手禮遮蔽身軀，一度騙過眾人，但仍被一名眼尖員警抓包，最終整車42人被全數帶回，依法遣返。

▲移民官迅速包抄遊覽車出入口，42名非法移工猶如甕中之鱉。（圖／東森新聞）

越南籍非法移工包車遊墾丁，開心在車上唱唱跳跳，氣氛嗨到最高點。殊不知移民官早就事先接獲情資，逐步掌握遊覽車動態，協調台南市專勤隊和國道警第四隊在國道3號關廟路段攔截遊覽車，再引導到關廟服務區。

遊覽車停下後，移民官迅速包抄圍堵前後車門，上車抓人，車內歡樂氣氛瞬間降到冰點。移工男女驚慌失措，有人衝撞安全門企圖逃逸，也有身材嬌小的女子巧妙躲進座位下，用土產遮蔽身軀，一度騙過警方，但最終42人通通被逮。

▲走道座位看似無異狀，但眼尖警移開土產，發現下面竟藏著一名女子。（圖／東森新聞）

▲女子眼見大勢已去，主動爬出座位。（圖／東森新聞）

▲熱褲女子順利從椅子下鑽出。（圖／東森新聞）

台南專勤隊調查，被逮的42人中，有33人是失聯移工，5人來台觀光逾期，4人非法入境，這些人多在北台灣非法打工，卻無視移民署和警方追查，包遊覽車南下出遊，背後是不是有集團操控？將持續追查，並依規定執行遣返。

台南市專勤隊隊長熊德仁表示，移民署將持續會同相關單位加強查察，遏止外來人口從事非法行為，也呼籲國人不要以身試法，因為一旦非法聘僱，依就業服務法可裁罰15萬元以上，75萬元以下罰鍰，5年內再犯更涉及刑責，最重可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科120萬元以下罰金。歡迎熱心民眾踴躍撥打該隊檢舉專線06-5813019，共同打擊不法。

▲42人內有33人是失聯移工，9人逾期居留、非法入境。（圖／東森新聞）

▲原先車內一行人唱唱跳跳，氣氛超嗨。（圖／東森新聞）

▲一行人開心在海邊拍照合影。（圖／東森新聞）

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