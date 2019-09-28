羽嘉反毒暨主委盃全國羽球錦標賽　9縣市1300人參賽

▲嘉義市羽嘉反毒暨主委盃全國羽球錦標賽。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市長黃敏惠28日出席「嘉義市政府羽嘉反毒暨主委盃全國羽球錦標賽」開幕典禮，比賽26日至29日在港坪運動公園體育館舉辦，新竹縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、嘉義市共9縣市、1300人參加。

黃敏惠表示，歡迎來自全國各地的羽球好手齊聚在嘉義市比賽。近年來台灣羽球風氣興盛，使羽球運動不分族群與年紀，在各領域間造成旋風。運動不僅可增加體能，也有助舒展身心，羽球不受年齡及性別的限制，所需的場地不大，是非常值得推廣的運動。僅可以增加體能，也有助舒展身心。

黃敏惠說，今年8月在波蘭 Katowice卡托維茲舉辦的2019「世界羽總世界壯年羽球錦標賽」，中華代表隊在這次比賽中勇獲2金2銀1銅佳績，這都要感謝嘉義市體育會羽球委員會及中華民國羽球協會的用心推動。並以嘉義羽球好手吳昶潤5次參加世界羽總世界壯年羽球錦標賽，歷經2次挫敗後，再接再厲，克服困難，終於獲得連續3次世界金牌的好成績為例，勉勵參賽選手發揮運動家永不放棄的精神，並預祝大家都能獲得好成績。

教育處表示，嘉義市向來十分重視各個階層的體育發展活動，市內既有多座休閒公園、也有雲嘉南地區第一座國民運動中心，種種針對體育活動的施政，皆是希望提升嘉義市運動風氣，將嘉義市打造成一座人人健康的幸福城市！