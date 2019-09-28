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防制境外資金與假訊息影響選舉　南檢召開總統及立委選舉查察協調會

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▲為因應2020年總統暨立委大選，台南地檢署召開選舉查察之工作協調會議，由台南地檢署檢察長林錦村主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲為因應2020年總統暨立委大選，台南地檢署召開選舉查察之工作協調會議，由台南地檢署檢察長林錦村主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為因應2020年總統暨立委大選，防制境外資金、假訊息、賄選、群眾抗爭、選舉暴力等影響選舉，台南地檢署邀集台南市檢、警、調、廉、政風、移民署等單位首長，召開選舉查察之工作協調會議。

▲為因應2020年總統暨立委大選，台南地檢署召開選舉查察之工作協調會議，由台南地檢署檢察長林錦村主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

南檢邀請市警局長周幼偉率領刑警大隊長、各分局分局長與偵查隊長、法務部調查局台南市調查處副處長施東亮率領該處各站主任、法務部廉政署南部地區調查組副組長羅仕冀、台南市政府政風處處長詹政曇、內政部移民署南區事務大隊台南市專勤隊，與南檢主任檢察官於南檢會議室，召開選舉查察之工作協調會議。

會議由台南地檢署檢察長林錦村主持，並先後由南檢主任檢察官許嘉龍、台南市刑警大隊大隊長林弘昇、台南市調查處犯罪防治科科長邱耀輝、台南市政風處查處科科長侯健廷，分別針對這次選舉各選區之選情、選區狀況、查賄情資、假訊息、境外資金、選舉賭盤、制暴與反賄選宣導等工作事項進行報告，並於會議中由與會人士共同針對假訊息處理原則及程序等相關議題進行討論。

▲為因應2020年總統暨立委大選，台南地檢署召開選舉查察之工作協調會議，由台南地檢署檢察長林錦村主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

檢察長林錦村指示，這次選舉之重點工作除全力防制賄選與暴力外，並應加強蒐報境外資金與假訊息介入選舉之情資，且務必做好各項預擬狀況之因應作為及準備，發揮團隊精神。另南檢就境外資金、假訊息、群眾抗爭及選票查扣等情事，由主任檢察官及檢察官分別成立專責小組，恪遵最高檢察署之指示辦理，並將於2019年11月5日邀集轄區各司法警察機關人員，就查緝非法境外資金辦理研討會，以精進專業知能，以維護選舉公平、公開進行及和平落幕。

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