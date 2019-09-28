被韓粉狂罵12次垃圾！黃捷明早10時做筆錄「告到底」　女議員陪同助陣

記者許力方、吳奕靖／高雄報導

高雄市長韓國瑜28日前往鳳山區公所舉辦的九九重陽活動，離開會場不到一分鐘，數名韓粉亂入，3男1 女包圍時代力量高雄市議員黃捷飆罵，其中一人還連罵了12次「垃圾議員」。黃捷事後痛斥遭人身攻擊，並預計於29日上午10時前往鳳山分局做筆錄提告，民進黨市議員李喬如等人也將聲援陪同。

黃捷上午前往鳳山區的九九重陽活動，接受訪問時，講到一半突然有韓粉靠近謾罵，她微笑說謝謝，一旁人員幫忙勸說「大哥大姐有表達意見就好了」，未料越來越多人亂入，4人連環砲狂飆「沒水準」、「你們這個骯髒黨啦」、「你要告，一定要給你罷免」、「你竟然當作是藝術（指大港開唱）」，還作勢拍掌要打人，其中一名男子更開始怒吼12次「垃圾」、「我看你垃圾」、「吐口水啦！」

▲韓國瑜一走就亂！黃捷秒遭韓粉包圍罵12次「垃圾」。（圖／記者吳奕靖翻攝）



黃捷當場手足無措，反擊說「你罵我垃圾，我是可以告你的」，由警方護送離開會場。她事後發文痛斥，韓粉不斷對自己人身攻擊，無助社會和諧、高雄進步，決定提告，「高雄不是一言堂」，還呼籲韓國瑜約束支持者，而不是帶動扇動仇恨、放任恐嚇威脅。

時力黨主席徐永明隨後也表示支持「告到底」，肯定黃捷監督市政用心，希望韓國瑜也能站出來譴責韓粉施暴，時力高雄黨部並譴責韓粉口出惡言、辱罵恐嚇，韓國瑜卻對霸凌視而不見，失去政治人物的基本格調。

黃捷預計將於30日上午10時前往鳳山分局做筆錄，提告韓粉，民進黨市議員李喬如等人聲援陪同。

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