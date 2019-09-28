新竹惡狼1日抓2女童性侵！姊拍打救妹也遭毒手　高鐵特區隨機找人下手

▲新竹惡狼1日抓2女童性侵，高鐵特區公園隨機找目標下手。（圖／翻攝自Google Maps）

記者趙蔡州／綜合報導

新竹新埔38歲男子黃中琦控制不住性慾，7月26日騎車到竹北高鐵特區一處公園，性侵2名獨自在公園遊玩的11歲女童，造成2名女童下體撕裂傷流出大量出血，事後還刻意剪指甲、關手機及丟棄車牌逃避警方追緝，最終仍被警方搜查逮捕。檢方認為黃男連續性侵幼女而毫無悔意，建請法官重判處理。

據悉，黃男今年5月偷了一個車牌藏在自己機車車廂內，並於7月26日晚間（犯案前）在暗巷更換車牌後，關閉手機、騎車前往高鐵特區一帶尋找下手目標，最後鎖定2名正在公園玩耍的11歲女童，他衝上前環抱其中1名女童（妹）並性侵得逞，另1名女童（姊）見狀想要阻止，但也被他用相同手法性侵。

▲黃男在新竹高鐵特區附近一處公園性侵2名女童。（圖／翻攝自Google Maps）

黃男性侵2名女童後騎車逃逸，為了避面犯行遭到警方查緝，中途還將偷來的車牌棄置橋下，但他最終仍被警方循線逮捕。黃男到案後否認犯案，辯稱只有摸2名女童的下體、沒有性侵，當時騎車出門是為了買晚餐，懸掛偷來的車牌也只是為了躲避罰單。

檢方根據在受害女童臉部、雙手指甲驗出黃男DNA，查扣的安全帽等證物也驗出女童的生物跡證，因此認為黃男確實涉案，而黃男案發前後刻意關機，修剪涉嫌指侵的指甲，將偷來的車牌棄置等行為，可見黃男應該是預謀犯案，全案攜帶兇器竊盜罪、2件性侵幼女罪嫌提起公訴，建請法官從嚴判刑。