韓粉護航學韓國瑜議會表現？　柯文哲高雄開講：永遠只有那些人支持

▲台北市長柯文哲。（圖／記者賴君欣攝）

記者洪靖宜、賴君欣／高雄報導

美麗島電子報董事長吳子嘉主辦的吳董談大選「柯文哲市長粉絲見面會」，28日晚間7點在高雄市舉行，現場有網友提問韓國瑜對於議員提問顧左右而言他，但韓粉一樣很支持，柯文哲則說韓粉凝聚力很強，但造成外擴性很差，「有500人圍繞在你身邊喊凍蒜，你以為全世界都支持你，但事實上就只有那500人。」

吳董談大選「柯文哲市長粉絲見面會」今晚移至高雄場，現場湧入不少柯粉，現場開放市長任你問時間，更提供網友線上提問問題，其中有網友問「韓國瑜不針對議員提問，顧左右而言他，但韓粉一樣很支持，會不會考慮不要這麼辛苦，直接學韓國瑜？」。

▲台北市第七選區立委參選人及身兼見面會主持人蔡宜芳(左)。（圖／記者賴君欣攝）

聽完網友問題，在一旁的台北市第七選區立委參選人及身兼見面會主持人的蔡宜芳先說「不可能，他比局處首長還熟市政議題」，而柯文哲則接著說，韓粉凝聚力很強，但造成外擴性很差，反而會失去爭取社會多數能量，戰略錯誤，永遠就只有那約20%支持你，有5百人圍繞在你身邊喊凍蒜，你以為全世界都支持你，但事實上就只有那5百人」，引起現場大笑，柯文哲說「過度操弄意識形態，戰略凝聚鐵粉，失去爭取多數能力」。

▲吳董談大選「柯文哲市長粉絲見面會」 。（圖／記者賴君欣攝）