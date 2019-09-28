「小清新熱褲妹」奮力闖人牆擠開隨扈　最後…遭韓國瑜當面拒：好失望　　

▲韓國瑜看完電影《返校》離開前，一名正妹送上紅豆餅遭到婉拒 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長韓國瑜在結束觀看電影《返校》之後，在隨扈及轄區員警的保護下離開，沒想到在上車前，一名穿著短褲的正妹衝破了隨扈圈，在韓國瑜面前遞上一袋熱呼呼的紅豆餅，不過韓沒有接受，只說「下次我來買」，隨即上車離開，這名短褲正妹相當失望，因為紅豆袋上頭還寫了溫暖祝福，但可惜韓國瑜並沒有看見祝福文字。

▲韓國瑜看完電影《返校》離開前，一名正妹送上紅豆餅遭到婉拒 。（圖／記者吳奕靖攝）

韓國瑜在28日下午4點06分走出了影廳，大批媒體看到之後就立刻上前詢問，但是韓國瑜一律都以「謝謝」來帶過，隨後加快腳步從二樓往一樓的門口來移動，在整個過程當中，韓國瑜被隨扈、轄區員警以及記者給包圍，就在他要上車的這一刻，一名穿著短褲的正妹突破了三層人牆，來到了韓國瑜面前，遞上一個東西，韓看到這個狀況，第一時間覺得驚喜，隨後蹲低身子婉拒， 隨即上車離去。

記者看到這一幕後，立刻追了上去才知道，這名正妹姓胡，是一名販售紅豆餅的攤商，她一臉失望地說：「他沒有收，他說下次再用買的」，表示自己送上紅豆餅是為了要支持他，就是想請他吃紅豆餅，也希望能夠跟市長合照。而這個裝紅豆餅的袋子上頭還親自寫了「市長加油！我們全家支持你，高票當選」。

這名短褲正妹胡小姐，努力突破三層人牆擠到韓面前，送上紅豆餅的祝福與溫暖，可惜韓國瑜沒有收下，只能讓她的這份心意繼續放在心裡了。

▲韓國瑜看完電影《返校》離開前，一名正妹送上紅豆餅遭到婉拒 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲韓國瑜看完電影《返校》離開前，一名正妹送上紅豆餅遭到婉拒 。（圖／記者吳奕靖攝）