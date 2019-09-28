韓國瑜不信任度高達65.5%！　柯文哲斷定韓輸蔡：「逆轉勝」要有奇蹟

▲吳董談大選「柯文哲市長粉絲見面會」 。（圖／記者賴君欣攝）

記者洪靖宜、賴君欣／高雄報導

美麗島電子報董事長吳子嘉主辦的吳董談大選「柯文哲市長粉絲見面會」，28日晚間7點在高雄市舉行，吳子嘉也公布《美麗島電子報》最新民調，韓國瑜信任度從去年52%到今年9月剩28.9%，不信任度高達65.5%，而柯文哲也坦言如果是藍綠對決「韓國瑜一定輸蔡英文，逆轉勝要有奇蹟」。

吳董談大選「柯文哲市長粉絲見面會」今晚移至高雄場，前高雄縣長楊秋興也到場，而現場吳子嘉也公布《美麗島電子報》最新民調，其中政黨好感度有相當大的影響，民進黨好感度42.2%，國民黨31.8%，吳子嘉表示今年國民黨立委選舉會很辛苦。

▲吳子嘉公布最新民調。（圖／記者賴君欣攝）

吳子嘉提到，蔡英文和柯文哲信任度都沒有太大變化，但韓國瑜在9月份信任指數只剩32，很不信任高達47.%，而蔡英文這半年信任度越來越高，韓國瑜信任度從去年52%到今年9月剩28.9%，不信任度高達65.5%，表示每3人有2人不信任韓。

▲吳子嘉公布最新民調。（圖／記者賴君欣攝）

另外一份新民調顯示，如果柯文哲選總統甚至是與親民黨合作，蔡英文支持度38.1%，韓國瑜24.6%，柯文哲則是20.5%，柯文哲也提到，如果是藍綠對決「韓國瑜一定輸蔡英文，逆轉勝要有奇蹟」，由於民調顯示蔡英文有過半支持度，吳子嘉說目前民進黨就是政策就是拖時間。

不過民調也顯示柯文哲在年輕人支持度的部分下降很多，甚至六月份是轉折點，柯文哲提到「第一、我沒說要選大家就跑掉，藍綠對決，蔡英文對韓國瑜，沒什麼好講一定是蔡英文贏，從四月份民調掉就是因為韓國瑜進議會，猴子爬到樹上才知道屁股紅，民調都是合理的，外部因素就是反送中，香港會使藍綠對決更明顯。」