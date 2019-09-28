高鐵南延屏東取巧？　陳其邁：請韓國瑜多了解

▲陳其邁。（資料照／記者季相儒攝）

記者黃巈禾／綜合報導

交通部27日拍板選定呼聲最高的「左營案」，從左營站直接到屏東六塊厝。高雄市長韓國瑜28日上午表示，「不能取巧」，希望高鐵南延能通過高雄市區，才符合高屏區域效益。對此，行政院副院長陳其邁回應，「請韓市長多了解交通建設總體規劃」。

高市府發表聲明很遺憾交通部採行左營方案，曾表示希望能讓高鐵延伸至高雄市區，發揮延伸效益。高雄市長韓國瑜則表示，「既然要花這麼多預算，就要將利用價值提到最高，希望能經過高雄市市區，長遠來看是最符合高雄屏東兩縣市人民利益，絕對不能取巧，應該要提高使用價值，開發未來兩縣市隱藏的巨大潛力，希望交通部能重新考量高市府建議」。

▲韓國瑜表示，高鐵延伸希望能經過高雄市區。（圖／記者賴君欣攝）

陳其邁28日南下高雄，下午出席岡山壽天宮「媽祖國際文化豐遊季」，他會後受訪時表示，高鐵南延案一切尊重專業、財務考量，目前交通部正進行可行性評估，此外，高雄捷運紅線也會延伸到林園，接東港、新園到潮州，整體區域交通網絡都需要完整的評估。

對於韓國瑜的說法，陳其邁提到，「請韓市長多了解交通建設總體規劃」，整體規劃都要尊重專業，希望規劃核定後環評或總體規劃加快進度，以完成「西部高鐵、東部快鐵」的目標，否則屏東鄉親常抱怨，交通建設只到高雄，沒到屏東，屏東人民變二等公民。

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