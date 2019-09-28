嘉縣受贈3000顆住警器　優先使用弱勢家庭、獨老住所

▲消防局受贈3000顆住警器，縣長翁章梁代表受贈，未來將免費安裝高齡高風險場所。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣消防局27日在新港鄉大潭活動中心舉辦「住宅用火災警報器捐贈儀式暨推動高風險場所免費補助安裝記者會」，嘉義縣義勇消防總隊鳳凰志工大隊長呂武錦捐贈，縣長翁章梁代表受贈並回贈琉璃座。記者會開始前，翁縣長親自到申請免費補助的高齡長者家中協助安裝住警器，並詳細的向阿嬤解釋住警器的用途，以及聽到住警器鈴聲大作後，應當馬上逃離住家尋求避難處。

▲嘉義縣義勇消防總隊鳳凰志工大隊長呂武錦(圖右)捐贈消防局3000顆住警器。（圖／記者翁伊森翻攝）

呂武錦本身是春輝產業股份有限公司及寶格建設股份有限公司的董事長，擔任消防志工已有18年，平時就十分熱衷於防救災工作，此次為了公益也慷慨解囊。呂武錦指出，得知火災導致的傷亡大多是因發現太晚所造成，因此捐贈住宅用火災警報器3,000只，設置在高風險高齡長者家中，希望能發揮火災即早警報功能，以保障鄉親的居家安全。

▲嘉義縣長翁章梁幫高齡長者家安裝住警器。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁說明，現今非常多火災傷亡的案例是，每當發現火災發生時要逃走已經來不及，並且身陷火海中。因此，希望鄉親家裡都能裝設住警器，偵測到煙霧時能及時提醒住戶，就能把握逃離的時間。針對此次所受贈3,000顆住警器，會優先使用在弱勢家庭、獨居老人等高風險群場所。

根據消防局統計資料指出，嘉義縣近10年來共發生住宅火災402件，起火處以「廚房」最多，其中起火原因又以烹煮不慎、電氣設備不良及遺留火種占大多數。因此建議住家可以自費裝設住警器，並參照內政部99年12月30日發布的「住宅用火災警報器設置辦法」辦理，以利及早偵知火災發生，提早反應並即時逃生。

呂清海表示，民眾除了裝住警器外，居家用電需按經濟部發布的「屋內線路裝置規則」及「屋外供電線路裝置規則」裝置，並定期檢驗家中各電器設備安裝及功能是否正常，及清除插頭汙垢；最重要的是若長時間不使用時，務必拔下插頭，以防範因積污導電、短路而引發火災。