米塔長胖飆車！路徑大修恐海陸警齊發　「暴風圈將罩陸地」2地區豪雨強風

▲米塔路徑大幅調整西偏，「暴風圈將籠罩北、東部陸地」。（圖／中央氣象局）



記者許力方／台北報導

中央氣象局28日晚間8時最新預報顯示，第18號輕度颱風米塔（MITAG）路徑大幅調整、西修，影響台灣程度更大，將於29日上午8時30分發布海上警報，也不排除陸上警報， 30日（下周一）整天都受颱風影響，北部、東北部雨勢明顯，有豪雨發生機率，但因米塔移動速度快， 10月1日（下周二）就會逐漸遠離台灣。

氣象局向《ETtoday新聞雲》表示，米塔路徑再度向西修正，更偏向台灣，影響程度更大，最快29日早上8時30分就會發海警，不排除陸警，深夜受颱風外圍雲系影響，東部海面風雨增加，凌晨開始陸地也出現雨勢，但因其移動速度較快，預估30日一天時間就會通過台灣東部外海北上。

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▲米塔增強飆車，朝台灣東部海域靠近大轉彎北上。（圖／中央氣象局、翻攝RAMMB）

▲米塔暴風圈擴大至100公里，接近台灣時將達到中颱強度。（圖／翻攝NAVY）



根據氣象局觀測，米塔距離台灣仍有超過1000公里，未來隨著太平洋高壓南側的偏東風，稍微加速以時速25公里速度，向西北西朝台灣東部海域移動，且強度還在逐漸增強中，近中心最大風速每秒23公尺，7級暴風半徑擴大至100公里；路徑潛勢預報顯示，颱風中心於30日晚間8時有70%機率範圍可能通過東北部地區；7級暴風圈80%機率可能緊貼東北角地區擦邊通過。

天氣風險公司也預估，米塔颱風過去向西飆車「煞不住」，預報路徑圖不斷向西調整，依據氣象局晚間最新預報，也大幅調整向西靠近台灣，預估30日晚間將通過東部近海，屆時暴風圈將籠罩北部、東部陸地。

天氣風險公司指出，米塔在未來1至2天內可能快速發展，在接近台灣時將達中度颱風強度，暴風半徑也會持續擴大，由於移動速度快，若路徑無太大變化，29日就會海上陸上警報齊發，30日中午到10月1日清晨是颱風影響最明顯時間，北部、東部嚴防強風豪雨，北部山區也慎防大量累積降雨，一直到到10月1日各地沿海也都有長浪發生。

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