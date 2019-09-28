嘉義縣環保陳情案件聯合稽查小組　未來將跨局處聯繫

▲嘉義縣重大環保陳情案聯合稽查小組現場查緝。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

為有效解決嘉義縣重大環保污染或一再陳情案件，嘉義縣政府9月正式成立「嘉義縣政府環保陳情案件聯合稽查小組」，希望強化跨局處橫向聯繫、權責分工，透過相關單位多管齊下、嚴格查察的手段，針對環保重大污染案件整合縣府資源從嚴處置，提昇並解決民怨時效。

▲民眾陳情雞糞異味，嘉義縣重大環保陳情案聯合稽查小組查緝半開放養雞場。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣環保局說明，例如之前縣內義竹鄉某養雞場因生雞糞於半開放空間貯放導致異味污染屢遭民眾陳情，環保局接獲陳情後經研判該案涉及農業、地政等跨局處權責，隨即報請縣長翁章梁指示，由秘書長羅木興召集縣府地政處、農業處及環保局等單位召開會議並啟動聯合稽查，透過各單位依法強力稽查取締，短期內迫使污染源有效改善，平息民怨，以避免引發民眾抗爭。

嘉義縣長翁章梁表示，許多環保公害陳情案件，雖是環保局主責，但常涉及其他局處業務權管範圍，如今藉由成立聯合稽查小組，即可透過多面向查察，全面性體檢污染對象，給予廠家更大壓力，藉以遏止非法。此外，藉由源頭輔導管制、強化相關改善措施及加強自主管理，期能藉此更積極有效處理民眾陳情案件，提升民眾對重大環保陳情案件處理的滿意度彰顯政府公權力。