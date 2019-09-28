　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義縣環保陳情案件聯合稽查小組　未來將跨局處聯繫

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 嘉義縣成立重大環保陳情案聯合稽查小組，積極解除民怨。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義縣重大環保陳情案聯合稽查小組現場查緝。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

為有效解決嘉義縣重大環保污染或一再陳情案件，嘉義縣政府9月正式成立「嘉義縣政府環保陳情案件聯合稽查小組」，希望強化跨局處橫向聯繫、權責分工，透過相關單位多管齊下、嚴格查察的手段，針對環保重大污染案件整合縣府資源從嚴處置，提昇並解決民怨時效。

▲▼ 嘉義縣成立重大環保陳情案聯合稽查小組，積極解除民怨。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲民眾陳情雞糞異味，嘉義縣重大環保陳情案聯合稽查小組查緝半開放養雞場。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣環保局說明，例如之前縣內義竹鄉某養雞場因生雞糞於半開放空間貯放導致異味污染屢遭民眾陳情，環保局接獲陳情後經研判該案涉及農業、地政等跨局處權責，隨即報請縣長翁章梁指示，由秘書長羅木興召集縣府地政處、農業處及環保局等單位召開會議並啟動聯合稽查，透過各單位依法強力稽查取締，短期內迫使污染源有效改善，平息民怨，以避免引發民眾抗爭。

嘉義縣長翁章梁表示，許多環保公害陳情案件，雖是環保局主責，但常涉及其他局處業務權管範圍，如今藉由成立聯合稽查小組，即可透過多面向查察，全面性體檢污染對象，給予廠家更大壓力，藉以遏止非法。此外，藉由源頭輔導管制、強化相關改善措施及加強自主管理，期能藉此更積極有效處理民眾陳情案件，提升民眾對重大環保陳情案件處理的滿意度彰顯政府公權力。

ET快訊
米塔恐海陸警齊發　暴風圈將罩陸地
嘉義當街擄人！男遭19歲前女友凌虐「打斷手腳」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

全國清潔隊員換新裝　實踐服裝系設計票選決定款式

嘉縣受贈3000顆住警器　優先使用弱勢家庭、獨老住所

羽嘉反毒暨主委盃全國羽球錦標賽　9縣市1300人參賽

教師節表揚資深優良教師　嘉縣師鐸獎得主顏金郎、李乙蘭

力爭農友選票？　蔡英文：規劃農民退休制度

公園辦親子野餐慶祝教師節　千座撲滿助安納家園

快訊／嘉義再傳當街擄人！男遭19歲前女友教唆凌虐　「左手腳全斷」丟河堤

防制境外資金與假訊息影響選舉　南檢召開總統及立委選舉查察協調會

到高雄打拼！他看宿舍成「返校」場景傻了…網友看完氣炸

常態直播「肚子要有料」　藍委參選人莊子富網路聲量飆高

16歲貝克宇「3分鐘抱走10萬」　益智節目連對9題創最年輕紀錄

韓國瑜一走就亂！黃捷秒遭「憤怒韓粉」包圍　當眾辱罵：垃圾

便當賣65元！男趁沒人偷走5千多　老闆想哭...要多賣77份才補得回

黃捷遭憤怒韓粉眾辱罵「垃圾」　怒要提告：高雄不是一言堂！

3min耗900卡！急凍減肥初體驗 低溫-130℃她狂抖：像冷凍豬肉

李芷婷再飆《一直走》奪戰隊冠軍　王力宏：我已經變成妳的粉絲

黃捷暴怒質詢「不要再講廢話」　韓國瑜嗆：你心態偏差

瓦干達扮神燈精靈唱《A Whole New World》 李玟：so sweet...

李芷婷挑戰慢搖滾《黑色柳丁》　李榮浩大讚歌聲：這是天生的

宛如走在海上！　大溪「透明景觀橋」未開先爆紅

全國清潔隊員換新裝　實踐服裝系設計票選決定款式

嘉縣受贈3000顆住警器　優先使用弱勢家庭、獨老住所

羽嘉反毒暨主委盃全國羽球錦標賽　9縣市1300人參賽

教師節表揚資深優良教師　嘉縣師鐸獎得主顏金郎、李乙蘭

力爭農友選票？　蔡英文：規劃農民退休制度

公園辦親子野餐慶祝教師節　千座撲滿助安納家園

快訊／嘉義再傳當街擄人！男遭19歲前女友教唆凌虐　「左手腳全斷」丟河堤

防制境外資金與假訊息影響選舉　南檢召開總統及立委選舉查察協調會

到高雄打拼！他看宿舍成「返校」場景傻了…網友看完氣炸

常態直播「肚子要有料」　藍委參選人莊子富網路聲量飆高

「1天14小時、年休3天」女員工倒地腦死　台南當歸鴨老闆娘：她自己不休息

中職直播／統一獅主場最終戰　羅里奇本季沒贏過桃猿

中職／兄弟拚彭政閔引退日奪冠　赫猛先發出戰羅力

「誠實扭蛋機」投一次200元！他抽中稀有限定款一臉問號：企劃給我出來

國小迷你足球賽宜蘭近百家庭參與　小朋友超熱衷帶來正能量

膝關節退化逛好市多…員工一個暖舉讓她哭了：謝謝你吳祥滕

「恨貓老爸」勉強收留她愛貓…嗆「只能待一周」　3天後狂傳貼臉慾照

湖人首席防護員透露Kobe恐怖故事　華頓用腦打球最佳典範

巫師隊老闆：10年內 NBA 2K 選手的報酬將超越詹皇

車銀優卸妝後「全素顏貼近鏡頭」　網友一看震驚：這有卸嗎

昆凌比基尼「重點部位」尺度好大！　粉看ID嚇慘：周杰倫生氣了

地方熱門新聞

男遭前女友教唆凌虐「手腳斷」丟..

到高雄打拼！他看宿舍成「返校」..

慢車新制10／1上路　未戴安全..

破億麥拉倫高雄排隊…是他揪團去..

全國清潔隊員換新裝　實踐服裝系..

嘉義縣受贈3000顆住警器

嘉縣師鐸獎得主顏金郎、李乙蘭

爭取農友支持　蔡政府規劃農民退..

親子野餐慶祝教師節千撲滿助安納

2019金牌音樂趴安平警將交管

羽嘉反毒暨主委盃全國羽球賽　9..

節能家電5000元　10月9日..

祭孔大典智慧糕、文昌筆超搶手

嘉義縣環保陳情案件聯合稽查小組

更多熱門

相關新聞

環保局以功代金成長1成受肯定

2019年中元期間以功代金再創佳績，雖此期間台南市受豪雨影響，但納骨塔現場響應的人數及金額仍較去年成長約1成，為感謝市民朋友響應以功代金政策及兼顧空氣品質，環保局於9月24日上午於台灣首廟天壇舉辦功德迴向祈安法會。

嘉藥異味陳情環保局開罰4張罰單

濕地變綠奶茶　工：薪水倒貼還不夠

台南麻豆文旦裂果遭亂倒查獲行為人

高雄清潔隊2個月只給10口罩

關鍵字：

環保局聯合查緝

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

陳艾琳懷孕8月和Alex大吵！

癌妻呆坐沙發「褥瘡爛到見骨」爛夫：她自己要等死

馬林魚前總裁：誰知陳偉殷會悲劇

網紅砸5萬驗連千毅名牌包　當鋪遭轟業配喊冤

台女楊喬淇失蹤寮國　父哽咽：19號突斷訊

高中生沒錢買手機！老師心疼徵愛心機意外引戰

新竹高鐵特區　男1日抓2女童性侵

連千毅被關都因為她　「禍首」面容曝光

米塔恐海陸警齊發　暴風圈將罩陸地

搭火車遇極品公主亂佔位！他秒擊落

13歲Elly拍時尚片！小S全程旁邊大喊…花絮曝光網笑瘋

連千毅「1年營收」超狂天價被挖！高雄老巢5層奢華內部曝

吳漣序PO文：想要變幸福　具惠善自拍吐舌戰翻！

犄角插腦刺喉嚨　盤羊長大就自殺

男遭前女友教唆凌虐「手腳斷」丟河堤

更多

最夯影音

更多

16歲貝克宇「3分鐘抱走10萬」　益智節目連對9題創最年輕紀錄

韓國瑜一走就亂！黃捷秒遭「憤怒韓粉」包圍　當眾辱罵：垃圾

便當賣65元！男趁沒人偷走5千多　老闆想哭...要多賣77份才補得回

黃捷遭憤怒韓粉眾辱罵「垃圾」　怒要提告：高雄不是一言堂！

3min耗900卡！急凍減肥初體驗 低溫-130℃她狂抖：像冷凍豬肉

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面