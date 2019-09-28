蔡英文募款小物「辣椒+米粉」限量1萬組　網見金額笑翻：總算能當1450





▲蔡英文第一波連任募款小物。（圖／翻攝自蔡英文官方LINE帳號）

記者袁茵／台北報導

「辣台派集合，1450上工了！」繼蔡英文總統連任辦公室28日公布競選主視覺之後，蔡英文的官方LINE帳號也在同天晚間推出第一波連任募款小物，是一罐花蓮辣椒醬，以及兩盒新竹米粉，包裝分別寫上了斗大的「辣台派」、「英粉」，捐款金額還是新台幣1450元，引起許多網友哈哈大笑。

蔡英文官方LINE帳號在28日晚間表示，來自花蓮馬太鞍邦查農場的有機辣椒，代表蔡英文堅定捍衛台灣主權的態度；新竹米樂的手工米粉，象徵眾人支持蔡英文的力量，辣椒加米粉，就是專屬辣台派的組合，「辣英粉！」而捐款金額則是新台幣1450元，限量1萬組，要用「你的1450，讓我們的2020一起贏！」

由於過去批評民進黨網軍的代名詞，正是「1450」，因此這次成為蔡英文第一波連任募款小物的金額，引起許多網友在臉書「2020小英發言人」上留言笑稱，「1450倒貼起來」、「看到1450笑翻」、「感覺沒捐起來會對不起自己」、「1450很累咧～還要自己掏腰包」、「總算給我機會當1450，一定搶」。

●辣英粉組合

內容物：花蓮辣椒醬1罐＋新竹米粉2盒

時間：9／30（一）20：20 準時開放

數量：限量10000組

捐款方法：鎖定蔡英文官方LINE@，準時開放捐款。

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