教師節表揚資深優良教師　嘉縣師鐸獎得主顏金郎、李乙蘭

▲嘉義縣教師節，師鐸獎、資深教師表揚 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣慶祝教師節，縣長翁章梁27日在創新學院表揚資深優良教師、師鐸獎共361人，同時與鄉長林茂盛、議員賴瓊如、楊秀琴等人一同向在教育界打拼的老師們致上敬意，並鼓勵老師們以國際化的思維及視野教育學子，提升嘉義縣的競爭力。

▲嘉義縣長翁章梁於教師節致詞 。（圖／記者翁伊森翻攝）

今年表揚典禮以「視稚如子 感謝有您」為主題，感謝老師將稚嫩的學子當作自己的孩子一樣用心教育成人、成材，感恩老師的付出與努力。一開場用《教育真情影片》感謝老師辛勤的教導，再來由鹿滿國小舞蹈社演出《富貴滿堂蘊花香》為辛苦的老師帶來感恩與祝福。

翁章梁親自授獎給今年的2位師鐸獎得主顏金郎、李乙蘭與特殊優良教師、服務屆滿10年、20年、30年及40年辛苦奉獻教師。並邀請師鐸獎得主與40年資深教師致詞，讓全體與會的老師和來賓，更加明瞭受獎教師對於教育的特殊奉獻及感人事蹟。

翁章梁表示，「投資教育就是投資未來」嘉義縣財政再困難，窮也不能窮教育，絕不讓孩子輸在起跑點上，未來他會大力支持教育白皮書上所編列教育經費，期許老師們能以好習慣、重健康、愛鄉土、樂教學、用科技、接國際等六項行動目標來點亮嘉義囝仔的未來。