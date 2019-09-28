快訊／警調監視器追破壞中山大學連儂牆　涉案陸客夫妻從墾丁帶回

▲涉嫌撕毀高雄中山大學連儂牆的陸客夫妻 。（圖／地方中心翻攝）

地方中心／高雄報導

香港反送中議題持續在台灣發燒，高雄中山大學的學生部分發起聲援，同時在連儂牆貼上紙條來支持，但卻發生了一對陸客夫妻帶幼童撕下牆上的聲援貼紙，畫面被中山大學的學生發現後錄下，不過這對夫妻還是離開了現場，現在鼓山分局的員警調閱監視器，將這對夫妻帶回分局了解偵辦。

整起案件發生在27日下午4點左右，位在國立中山大學校園內的連儂牆，遭一對夫妻帶著一名幼童逐一將牆上聲援紙條撕下，中山大學學生發現後隨即口頭制止並錄影存證，但這對夫妻仍然逕自撕著紙條，隨後步行離開。後來有學生將這段事情在網路發表，造成熱議。

而鼓山分局在網路發現這段影片後，立即請轄區新濱派出所派員到場關切，校方表示，該對夫妻帶著幼童撕毀連儂牆紙條後隨即離開校園，期間未與在場學生發生肢體衝突，同時表示該連儂牆系由學生會管理，尊重學生會的決定。中山大學學生會會長莊皓鈞28日與警方取得聯繫，並完成毀損告訴的筆錄，警方立刻調閱監視器來釐清3人去向。

這對陸客夫妻28日晚間傳出在墾丁旅途中被員警找到，隨後被帶回高雄市警察局鼓山分局進行偵辦，初步了解這對夫妻跟中山大學學生會彼此之間，可能會往「和解」方向處理，但若和解未成的話，這對撕毀連儂牆的夫妻將面臨毀損罪的官司。