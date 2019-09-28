嘉義市祭孔大典　「智慧糕」、「文昌筆」超搶手

▲嘉義市祭孔大典。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市28日上午嘉義公園孔廟循古禮舉行祭孔大典，儀式由穿著長袍馬褂的嘉義市長黃敏惠擔任正獻官，議長莊豐安、市府副市長陳淑慧、秘書長陳永豐、教育處處長林立生、民族國小校長查顯良、孔子第75代孫孔祥寶等擔任分獻官，孔子第76代嫡傳子孫孔令群擔任糾儀官，嘉義市各機關學校代表、地方仕紳等擔任陪祭官。儀式後，黃市長與貴賓分送「智慧糕」、「文昌筆」給現場學生及民眾。

▲嘉義市長黃敏惠擔任祭孔大典主祭官。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠表示，今年是孔子誕辰2569年，無論時代經過多遠，我們始終秉持孔子有教無類的精神且因材施教。孔子一生奉獻於教育，是所有教育界的榜樣。感謝孔子第75代孫孔祥寶擔任分獻官、第76代嫡傳子孫孔令群擔任糾儀官，以及各界一早前來參與這次祭孔大典，並祝福所有的教師「教師節快樂」。

▲嘉義市祭孔大典市長黃敏惠發放智慧糕。（圖／記者翁伊森翻攝）

釋奠大典儀式，在鐘鳴鼓聲下揭開序幕，由禮生行啟扉、啟幃、迎神儀式，在靜謐肅穆的氣氛中，導引正獻官及分獻官等人進入大殿，恭敬向大成殿內至聖先師孔子及諸先聖先賢神位行上香禮、奠帛爵初獻禮，並恭讀祝文、行亞獻禮及終獻禮，殿內進行三獻禮時，殿外同時鼓樂悠揚。

▲嘉義市祭孔大典發放文昌筆。（圖／記者翁伊森翻攝）

祭典發放「智慧糕」是重頭戲之一，以麵製牛、羊、豬造型「智慧糕」祭拜，領取「智慧糕」等同於「拔智慧毛」，象徵增長智慧。身穿長袍馬褂的市長黃敏惠及副市長陳淑慧親切分送「智慧糕」、「文昌筆」給現場排隊學生、市民朋友，祝福大家開智慧、金榜題名、學業突飛猛進。

典禮樂生由民族國小學生擔任，並邀請民族國小校長查顯良擔任分獻官，代表全市教師向至聖先師致敬。禮生由東吳高職學生共同擔任，現場並有童軍團協助維持秩序以及分裝祀禮。