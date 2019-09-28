到高雄打拼！他看宿舍成「返校」場景傻了…網友看完氣炸

▲網友指出，他任職公司的外籍移工宿舍相當可怕。（圖／翻攝自《爆怨公社》）



記者柯振中／綜合報導

「是來台灣工作…不是來體驗集中營的…」高雄一名網友28日表示，某加工出口區提供給外勞的宿舍品質相當差勁，不但浴室、廁所宛如「返校」現場，連充電插頭都彈出牆面，看起來相當危險，「誰都不想打工的環境是這樣吧…」

這名網友在臉書社團「爆怨公社」中指出，公司近日正在進行「摳死當」（CostDown，降低成本，台灣人發明的用法），但省錢的辦法讓他相當傻眼，「是來台灣工作…不是來體驗集中營的…」

這名網友說，公司外籍移工的宿舍品質很差，「但是為了省錢…就把外籍移工推入這種住宿環境…誰都不想打工的環境是這樣吧…」

▼外籍移工宿舍宛如「返校」現場。（圖／翻攝自《爆怨公社》）



依據網友貼出的照片，這些外籍移工沒有自己的房間，只有大房間用簾子隔著，洗衣間沒有烘衣機，廁所、浴室相當髒亂，看起來已經很久沒有清理，不像是「人住的地方」。

眾人看完後氣炸回應，「浴室好糟糕」、「廢墟的感覺」、「這鬼屋吧，好可怕」、「豬寮都比這個還要好」、「這是返校的場景吧」、「好糟糕的地方喔」、「都那個廁所是在拍鬼片的嗎」。

不過，也有人回應，「知情路過」、「在加工區很正常」、「我想這不是唯一，但是這個真的太扯了」、「這環境非常多啊，雇主會這樣做，一部份是因為外勞住個幾年就回去了，可以睡就好，不會用心去打掃」、「空間好好規劃修繕一下，其實是很棒的環境，可惜老闆不願意是吧」。

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▼加工區的外籍移工宿舍看起來相當可怕。（圖／翻攝自《爆怨公社》）

