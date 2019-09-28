全黨團結無一可缺！卓榮泰：「黨要找回大家」贏得最後的勝利

▲卓榮泰出席民進黨全代會。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨28日在圓山大飯店召開全代會，備受矚目的前行政院長賴清德雖沒有出席，但總統蔡英文在致詞時特別提到賴清德，除了再度向賴清德致謝，也強調賴清德是不可或缺的一員，在選戰隊伍中絕對不會缺席。民進黨主席卓榮泰晚間受訪時表示，黨內的每一個人都無一可缺，他有信心把所有人找回來，贏得最後的勝利。

卓榮泰晚晚間回到民進黨中央，參加民進黨33週年黨慶「台灣派對」，並率領多名黨籍立委與立委參選人一同受訪，他表示「今天在全代會講話的每一個人都會提到賴院長」，因為兩位在總統初選的過程中都展現了國家領導人的高度，希望未來由蔡英文帶領團隊、賴清德可以促進內部的和解與團結，大家一起努力把選舉打好。

▲民進黨主席卓榮泰受訪。（圖／記者林銘翰攝）



卓榮泰說，在立委選戰的部分，蔡英文與賴清德一定會分工合作，將75個選區的立委戰局好好規劃得到勝利，10月3日開始即將進入選戰的倒數一百天，當天青年部也會舉辦活動，他將其視為「一百天大作戰」的第一個計畫，希望藉由年輕朋友嶄新的戰術與戰法，向台灣人民說，民進黨在新的過程中會擷取社會之所需來達成目標。

卓榮泰強調，黨內的每一個人都正在努力中，過程中只知道目前黨非常的團結，且每一個人都無一可缺，他也有信心把所有人找回來，共同完成這樣的結果。

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