力爭農友選票？　蔡英文：規劃農民退休制度

▲蔡英文強調，政府會做農民最強的後盾。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

總統蔡英文28日於2019桃園農業博覽會開幕式指出，政府致力照顧農民，在施政方面，不僅讓實際從農者加入現行的「農民健康保險」，也推出「農民職業災害保險」，目前也正規劃農民退休制度，政府會成為農民最強的後盾，共同為台灣農業來努力，讓台灣農業更加蓬勃發展。

由於，2020大選在即，尋求連任的蔡英文和今天出席農博的農委會主委陳吉仲，不約而同強調，政府對農友的照顧，不無有爭取廣大農民選票意味？

▲農委會主委陳吉仲強調，政府對農友的照顧。（圖／市府提供）

蔡英文表示，桃園農業博覽會一直以來皆相當精彩，在桃園市長鄭文燦的帶領下，桃園市府團隊持續努力，利用城市的年輕活力，以行動向國人傳達桃園農業博覽會的精采，讓每回桃園農業博覽會皆有不同的突破，此次更是「全台唯一全園區碳認證博覽會」，相當優異。

市長鄭文燦也說，今年「桃園農業博覽會」市府與農委會攜手合作，總經費3.8億，市府編列1.8億，農委會補助2億。此外，有36家企業、協會及學校共襄盛舉，贊助金額近2,500萬，以實際行動支持，一同點亮桃園農博。

▲蔡總統參訪農博園區。（圖／市府提供）



另外，農委會與市府合作，建構桃園農業物流園區，未來將共同打造農業物流出口環境；而今年最後一屆舉辦的桃園農博，結束後將轉型成戶外場所的活動基地，充分利用每個空間與展覽館，辦理相關展覽、青農市集、露營與音樂會等活動。