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戰鬥民族改車94狂！「賓利裝履帶」一秒變戰車　時速飆出130公里　

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▲▼戰鬥民族就是狂　竟把賓利改裝成戰車。（圖／翻攝自YouTube／AcademeG）

▲戰鬥民族改車94狂，「賓利裝履帶」一秒變戰車，時速飆出130公里　。（圖／翻攝自YouTube／AcademeG）

記者趙蔡州／綜合報導

戰鬥民族的改車方式，就是跟別人不一樣！俄國汽車YouTube頻道AcademeG日前上傳了一支特殊的改車影片，他們把一輛賓利Continental GT雙門轎跑車裝上履帶，變成一輛能夠越野的「賓利超級戰車（Bentley Ultratank）」，並成功讓戰車飆出時速81英里（約時速130公里）的驚人速度。

綜合外媒報導，影片是由一群俄羅斯人組成的Bentley Ultratank團隊拍攝的，他們先是低價買了一輛舊款賓利Continental GT，為了讓履帶可以完美的契合車體，他們還把車子送到改裝廠切割、拆卸掉車體的許多部分，隨後還更換引擎及車子的各式系統，最後才順利把輪胎改成履帶。

▲▼戰鬥民族就是狂　竟把賓利改裝成戰車。（圖／翻攝自YouTube／AcademeG）

▲戰車在測試中成功衝上一處超級陡坡。（圖／翻攝自YouTube／AcademeG）

團隊在YouTube分享的影片可以看見，他們在郊區實測的時候碰上許多意外，像是戰車首次開出車棚時因為尚未裝煞車，使戰車在倒退時直接撞在圍牆邊，另一個則是戰車在爬坡途中突然「落鏈」，一群人急忙調機具到現場修復履帶，後來也順利衝上了一處超級陡坡。

戰車在越野測試的時速只有約50公里左右，但能夠開上更陡的坡度和更崎嶇的地形，而在平面道路則飆出了誇張的130公里（時速）。如此成果也讓戰車團隊的野心更大，他們打算進一步優化戰車的系統、車體框架，更換可以跑更快的履帶，希望戰車能達成原本轎跑車300多公里的最高時速。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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