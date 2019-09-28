米塔恐增強中颱逼台「風雨時間點」出爐！最快明海警　不排除發布陸警

▲米塔以時速24公里急奔！恐增強中颱逼近台灣。（圖／翻攝NOAA）

記者許力方／綜合報導

第18號輕度颱風米塔（MITAG）距離台灣仍超過1000公里，中央氣象局觀測，米塔持續朝西北西、向台灣東方外海靠近，預估29日下午至晚上可能增強為中颱，並從東方海域至琉球海域北上，最快29 日上午就會發出海上警報，因其路徑西偏，也不排除陸上警報。天氣風險公司分析師吳聖宇預報，米塔於30日（下周一）最接近台灣、10月1日（下周二）便逐漸遠離。

氣象局觀測，米塔28日下午2時中心位置在距離鵝鑾鼻東南東方1190公里海面上，以時速24速度，向西北西朝台灣東方海域靠近，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺，7級暴風半徑80公里。預計最快29日上午就會發布海上警報。

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▲米塔風雨時間點出爐！最快明海警、不排除發布陸警。（圖／中央氣象局、NCDR、翻攝NAVY）



氣象局預估，米塔將於29日開始轉彎，下午到晚上有機會增強為中度颱風，30日、10月1日兩天將從台灣東部外海至琉球海域通過北上，靠近台灣時是以中颱強度靠近台灣，受其外圍雲系影響，北台灣轉有陣雨，並有局部大雨發生機率，花東也有局部短暫陣雨，因其路徑有西偏，也不排除可能發布陸上警報。

吳聖宇則預報，米塔目前位於台北東南方海面，向西北西轉北方向移動，大致趨向台灣東部、東北部海面，未來有持續增強趨勢，其暴風半徑也將擴大。約於30日最接近台灣，10月1日逐漸遠離。依據氣象局預測路徑，東部、東北部、北部海面有發布海警機會，是否發布陸警仍待觀察。第一報海警時間將在29日上午，若速度較快或路徑再偏西，不排除提早至清晨。

以目前颱風預報路徑，吳聖宇指出，米塔外圍環流將為北部、東北部山區帶來明顯降雨，中部、南部、花東地區受地形屏障，降雨量較小，沿海有出現強陣風及長浪機會，陸地上空曠地區風勢較強。預期對台灣影響較為明顯時間落在30日一整天，10月1日清晨後颱風遠離，風雨影響將趨緩，颱風警報也可望於清晨前解除。

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