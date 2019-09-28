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羅智強台南孔廟與柱柱姐會師　要助衝破「南關」

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▲台北市議員羅智強，來到台南孔廟前，和國民黨台南市立委參選人洪秀柱會師，羅智強說要幫柱柱姐，過五關斬六將，衝破南關，柱守台南。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台北市議員羅智強，到台南孔廟前，和國民黨台南市立委參選人洪秀柱會師，羅智強說要幫柱柱姐，過五關斬六將，衝破南關，柱守台南。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台北市議員羅智強騎著電動機車，經過2天的跋涉，9月28日下午來到台南孔廟前，和國民黨台南市立委參選人洪秀柱會師！羅智強說，感覺他所騎的小綿羊蛻變為赤兔馬了！要助柱柱姐，過五關斬六將，衝破南關，柱守台南！

▲台北市議員羅智強，來到台南孔廟前，和國民黨台南市立委參選人洪秀柱會師，羅智強說要幫柱柱姐，過五關斬六將，衝破南關，柱守台南。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台北市議員羅智強第80場街頭演講，選在台南全台首學孔廟，羅智強說過去3年半，蔡英文把自己當作「台灣守護神」，真是見鬼了！台大沒校長、陳明文300萬…，所有荒腔走板的事都發生，蔡英文如此作賤台灣如能當選，她不就把台灣掐死。

▲台北市議員羅智強，來到台南孔廟前，和國民黨台南市立委參選人洪秀柱會師，羅智強說要幫柱柱姐，過五關斬六將，衝破南關，柱守台南。（圖／記者林悅翻攝，下同）

洪秀柱表示，今天是教師節，教師傳道授業解惑，所謂天地君親師，傳統倫理老師地位崇高，但現在教師節沒幾人會記得，民進黨卻把這一天當作黨慶，民進黨不重視教師，祭孔大典蔡英文沒有一次參加，她很想找蔡英文的老師，問他這個學生是怎麼教的。

▲台北市議員羅智強，來到台南孔廟前，和國民黨台南市立委參選人洪秀柱會師，羅智強說要幫柱柱姐，過五關斬六將，衝破南關，柱守台南。（圖／記者林悅翻攝，下同）

洪秀柱說，民進黨說「護主權、拼經濟、顧民生」，蔡英文3年半斷七個邦交國，被稱「蔡七斷」，兩岸關係搞成這樣，上台後也不敢斷，洪秀柱說「台南處處不中國」，孔子是中國人、關公也是中國人，民間拜的神明也是中國人，台南身為文化古都，但卻發生推倒觀光客，將觀光客趕出去，觀光客到台南就轉灣，民進黨外交、經濟、民生都做不好，希望台南鄉親支持洪秀柱，讓她為台南打拼。

▲台北市議員羅智強，來到台南孔廟前，和國民黨台南市立委參選人洪秀柱會師，羅智強說要幫柱柱姐，過五關斬六將，衝破南關，柱守台南。（圖／記者林悅翻攝，下同）

前政務委員高思博說，柱姐來台南參選帶給台南民眾很大希望，希望大家支持柱柱姐當選立委，把洪秀柱留在台南，把正確的傳統、教育留在台南，這是人民的企盼。

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