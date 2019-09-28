23歲超正女護理渾身傷控遭狼醫性侵！驗傷處女膜完好呈粉色...真相驚人

▲越南一名醫生因暗戀診所女護理師多年，日前起了色心性侵她。（圖／Pixabay）

圖文／周刊王

越南一名35歲醫生因暗戀診所護理師多年，日前起了色心性侵女護理師，事後更爆打她一頓，女護理師報警驗傷，發現自己的處女膜竟毫無損傷，起初警方認為女護理師可能沒有遭性侵，調查後才得知原來該名狼醫將女護理師昏迷性侵後，還替她動了處女膜重建手術。

根據外媒報導，越南一名23歲女護理師至警局報案，表示自己遭診所內醫生性侵並毆打，警方立即將護理師送往驗傷，但結果出來卻顯示她的處女膜完好無缺，還呈現漂亮的粉紅色，沒有任何被性侵的痕跡，警方和醫生也相當疑惑。

▲容貌姣好的女護理師遭毆打渾身是傷。（圖／翻攝自《中國報》）

經過警方訊問，醫師才坦言因自己暗戀護理師許久，9月17日他謊稱要動處女膜手術需要藥品，要求護理師帶至他家，護理師一進門，他就將她打倒在地，更昏迷護理師性侵得逞。事後他擔心性侵一事曝光，竟替護理師動了處女膜重建手術，還做了黑色素漂白，令驗傷醫師驚嘆，當醫生30年，未見過修補技術這麼好的醫術。

受害護理師在清醒後逃離現場，情緒不穩且滿身是傷，經多日治療才有所好轉。目前涉案醫師已被吊銷醫師執照，案件將進一步審理。

延伸閱讀

女接捧花男友奔逃 1200萬點閱意外爆紅

美官員：北京試圖干預 帛琉、馬紹爾群島恐「選邊站」