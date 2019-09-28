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影／陳菊否認牽線「蔡賴會」：民進黨團結是大家的期待

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記者林銘翰、蔣婕妤／台北報導

「蔡賴配」再現曙光？根據媒體報導，在總統府秘書長陳菊的牽線下，前行政院長賴清德與總統蔡英文已在24日於高雄會面，會中針對2020大選談及合作事宜。不過，陳菊28日晚間受訪時否認消息，表示並不知道這件事，不過民進黨團結是大家的期待。

▲總統府秘書長陳菊。（圖／記者蔣婕妤攝）

▲總統府秘書長陳菊。（圖／記者蔣婕妤攝）

針對外傳牽線蔡賴配，陳菊表示，不知道這件事，總統副手是誰是總統的職權，當然都尊重總統，不過，民進黨的團結，是所以民進黨員，以及關心台灣民主政治的人的期待。

陳菊提到，民進黨要團結，相信不管是蔡總統或賴前院長都知道這是社會的期待，也都非常了解，總統有說過，民進黨的團結沒有問題，跟賴清德溝通也沒有問題，目前外面有很多故事，副手題總統會在適當的時機公布。

陳菊強調，賴清德從初選開始到初選民調公布，全都再三展現民主風度，從容大方表達對蔡總統的支持，顯示民進黨的團結沒有問題，希望外界能稍安勿躁。

至於蔡英文今天於全代會時公開喊話，是否代表蔡賴配的機率提高，陳菊說，大家都期待，但不能代替總統答覆，這是總統的職權，今天蔡總統公開談及此事，再說明民進黨的團結沒問題，是好事一件。

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