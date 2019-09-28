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「我怎麼能獨善其身？」　郭台銘曝原本選擇走一條辛苦的路

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▲▼郭台銘感恩之旅台北場彩蛋影片。（圖／翻攝自郭台銘臉書）

▲郭台銘感恩之旅台北場，公布「參選版」影片。（圖／翻攝自郭台銘臉書）

記者徐政璿／台北報導

鴻海創辦人郭台銘「感恩之旅」台北場28日下午在三創生活園區登場，郭台銘約在下午5點20分上台向所有到場的郭粉談內心話，他一開始就表示，「我要跟大家說對不起，讓各位失望了，在中秋節第三天做了決定，辜負了大家的期望，在這邊說一聲對不起各位」，他也首度鬆口將轉換戰場到立法院，「許年輕人一個未來」。最後，現場還播放「參選版」影片，惹哭台下粉絲。

郭台銘在影片中表示，親愛的朋友大家好，曾幾何時，台灣人必須分藍綠、分階級、分省籍，明明是命運共同體，卻彼此互嗆，遇到選舉就吵成一團，能不能有一位領袖為2300萬民眾的幸福而戰，沒有政治包袱，沒有下一次選舉考量，只有為中華民國更富強的目標努力向前。

郭台銘說，經過這些日子思考，他沒有辦法放棄，挺身改變台灣，讓中華民國更富強的初衷，因為他知道他有能力讓年輕人敢生孩子，讓經濟走出困頓，讓文官不需為政治效力，讓兩岸不走向戰爭，如果他選擇冷漠不理，獨善其身，他的生活應該會舒適平順，「但當我走完這一生時，我要如何交代？」

郭台銘說，上天在企業界在兩岸在國際舞台磨練他，給他豐沛的經驗和人脈，為了就是在關鍵時刻帶領台灣，幫助台灣，在世界經貿版圖中站穩腳步重返榮耀，「我怎麼獨善其身，而不兼善天下？我的良心如何過得去？」

「最終各位朋友，我選擇了一條辛苦的路」，郭台銘說，即使沒有政黨奧援，憑著他對中華民國的熱情，願意為2300萬人民的未來拼搏一戰，「我渴望成為台灣人民親自提名的總統候選人，現在我邀請大家連署郭台銘，百萬連署就是參選徵召令」。

郭台銘說，他來自警察家庭，初中就開始半工半讀，他是黑手出生白受起家，老闆和員工的苦他都經歷過，如果當總統會是一個超越黨派全民總統，會是富人和窮人的僕人，也是勞工和企業的朋友，全民總統可以做到政黨提名總統做不到的事，金錢對他不是誘惑，他絕對不會貪污，用人不問顏色只問才德，改革沒有派系利益，只有中華民國最大利益。

「只有獨立參選的郭台銘，才能帶領中華民國走向一個全新的康莊大道」，郭台銘說，他要讓台灣成為世界經濟戰略地位，讓中華民國自由民主成為世界典範，2020總統選舉事關重大，是歷史決戰點，從今天起，他要號召有志之士，用理性、經濟、科技，用愛改變台灣未來，「相信郭台銘，台灣一定贏。」

▲▼郭台銘感恩之旅台北場彩蛋影片。（圖／翻攝自郭台銘臉書）

▲▼郭台銘感恩之旅台北場彩蛋影片。（圖／翻攝自郭台銘臉書）

▲▼郭台銘感恩之旅台北場彩蛋影片。（圖／翻攝自郭台銘臉書）

▲▼郭台銘感恩之旅台北場彩蛋影片。（圖／翻攝自郭台銘臉書）

▼郭台銘粉絲見面會。（圖／郭台銘辦公室提供）

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