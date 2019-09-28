　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台女控訴韓籍丈夫惡意遺棄「9年不見面」　請求離婚法官判准

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市吳姓女子控訴韓籍丈夫長期滯留韓國不歸，9年來對其不聞不問，法官判准離婚。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲桃園市吳姓女子控訴韓籍丈夫長期滯留韓國不歸，9年來對其不聞不問，法官判准離婚。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市吳姓女子與韓籍金姓男子結婚後，最近9年兩人都分居台韓兩地，由吳女獨自扶養一對子女，去年吳女遠赴南韓找丈夫，金男卻刻意避不見面，吳女憤而向法院提出離婚請求，地院法官以金惡意遺棄且未善盡人夫責任、言詞辯論亦不出席與陳述等理由判准離婚，權利義務之行使與負擔則由吳女單獨任之，本案還可上訴。

地院判決書指出，吳姓女子於1999年與韓籍金姓男子於韓國登記結婚，隔年來台登記結婚，2010年吳女帶著一對子女返回台灣定居，但金姓丈夫仍居住南韓，2011年至2013年間，金男還會每年回來探望子女，但在2014年之後竟失聯2年未與家人聯繫，後來雖又與子女連繫，但對於吳女則是不聞不問，更未善盡撫養子女義務與提供金錢。

2018年，吳女遠赴南韓尋找金男，但金卻避不見面，吳女獨自扶養一對子女，金男則長達9年對其不聞不問，憤而以金對子女與家庭惡意遺棄、全無善盡人父之責向地院提出離婚請求。

地院法官審酌金男最近並無入境台灣紀錄，且金男自2000年12月至今均未與吳女同居，亦未扶養一對子女，雙方分隔台韓兩地，足認金男在客觀上已無共同經營家庭生活狀態長達9 年，主觀上亦無維持、經營婚姻生活之意願，已明確有拒絕同居之意，雙方婚姻顯然已經不能維持，言詞辯論庭亦未到庭陳述意見，判准離婚，權利義務之行使與負擔由吳女單獨任之，訴訟費用則由金男負擔。

►生火了！連我媽都用到發光

【更多新聞】

►桃園男將住家當成地下兵工廠　警方特勤隊拂曉出擊破獲

►跳上陽台苦等主人返家…紅貴賓墜4F遮雨棚「顫抖哀鳴」！警打撈救回

►機場查獲走私狐獴寶寶　女旅客當場餵奶「胸器驚人」網歪樓

ET快訊
米塔恐增強中颱！不排除發布陸警　「風雨時間點」出爐
畢業開轟趴！她揪男友陽台「激烈掌聲」　下秒3樓墜落慘死人行道
連千毅7日之亂事件簿！網紅正妹賭爛掀波　幕後2大幫派揚言復仇
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台女控訴韓籍丈夫惡意遺棄「9年不見面」　請求離婚法官判准

統促黨慶祝「大陸國慶」台北火車站遊行遭駁　警局：顧及用路人權益

快訊／北市景美溪雨勢過猛！夫妻「開車去整理菜園」一度受困　警消急救援

連千毅7日之亂事件簿！網紅正妹賭爛連千腋掀波　幕後2大幫派揚言復仇

她從幼稚園被霸凌到高中…求職艱辛又突然被開除　聽障女孩哀求：請給我機會

快訊／北市勞工局大樓內「1男遭到電擊」失去生命跡象　緊急送醫搶救中

婦人跌倒自家躺地板8小時　「真的很痛」她打119破門救出送醫

揪人妻女業務摩鐵開房3小時挨告　工程師喊冤：只有純按摩

惡少激將「敢不敢綁架？」腦傷男衝動持槍綁婦　掌摑、抓頭撞牆還行搶

限制級女直播主裝單親媽「沒錢養兒」　詐男網友1萬秒鎖Line

陳忻玥《聲林2》牽麥香哥被甩開XD　高水準淚唱《不該》起雞皮疙瘩惹

16歲貝克宇「3分鐘抱走10萬」　益智節目連對9題創最年輕紀錄

太認真想上課！他種田忙到來不及　開農耕曳引機到校...校方：下不為例

陳小春想幫Jasper添弟弟：每天在打！　為麻辣鍋改飛機...強推「新莊才好吃！」

170cm深V爆乳妹竟是職業軍人 最美海軍掀網暴動：想簽志願役

宜蘭抄表員遇家犬狂吠爆氣5連踹 疑催油門想衝撞...他反駁：狗先咬

鄧倫不爽「打手沒吹犯規」　球場發飆怒嗆裁判：你看不到嗎！

板橋阿北手工小禮服爆紅遭冒用 林哲慧樂觀笑回：他賣得好就好！

遇到大肥鵝氣噗噗逆向擋車！驅趕反被追...網笑：檢舉牠XD

琳妲出國弄丟手機　林進「秒下單iPhone 11」：妳值得這麼送！

台女控訴韓籍丈夫惡意遺棄「9年不見面」　請求離婚法官判准

統促黨慶祝「大陸國慶」台北火車站遊行遭駁　警局：顧及用路人權益

快訊／北市景美溪雨勢過猛！夫妻「開車去整理菜園」一度受困　警消急救援

連千毅7日之亂事件簿！網紅正妹賭爛連千腋掀波　幕後2大幫派揚言復仇

她從幼稚園被霸凌到高中…求職艱辛又突然被開除　聽障女孩哀求：請給我機會

快訊／北市勞工局大樓內「1男遭到電擊」失去生命跡象　緊急送醫搶救中

婦人跌倒自家躺地板8小時　「真的很痛」她打119破門救出送醫

揪人妻女業務摩鐵開房3小時挨告　工程師喊冤：只有純按摩

惡少激將「敢不敢綁架？」腦傷男衝動持槍綁婦　掌摑、抓頭撞牆還行搶

限制級女直播主裝單親媽「沒錢養兒」　詐男網友1萬秒鎖Line

蔡英文24日與賴清德會談1小時　陳菊陪同：民進黨團結是社會期待

觀護盃／九太將與璞園爭冠　吸血鬼教頭頂裁判遭驅逐

交男友後超難約！有這5行為…慘入「見色忘友黑名單」　就是妳了

LV官方「刪范冰冰代言貼文」！　經紀人發文護：一直屬於妳的

不斷更新／林泓育安打建功　6局結束猿12：2獅

「Grace沒符合觀眾期待！」　幫阿翔擋雨反失同情…醫曝關鍵：把愛變得廉價

不斷更新／林智勝奮力跑回超前分　6局結束兄弟3：2富邦

龍劭華俏皮帶劇組玩「真人開箱」　JR解鎖各類搞怪姿勢

米塔恐增強中颱逼台「風雨時間點」出爐！最快明海警　不排除發布陸警

高中生沒錢買手機！上課查資料「呆坐位子」　老師心疼徵愛心機…網友意外戰翻

社會熱門新聞

妻小琉球慶生後懷孕　夫精蟲數0..

熊貓奧客惡搞　損失上萬元

連千毅被關都因為她　「禍首」面..

林志成放話館長　警打臉：沒收到..

情侶開房闖4次紅燈…帶血戰果扔..

最狂上學記　他開曳引機到校讀書

三重商旅熄燈遭砸、潑漆成廢墟

即／國道3號土城交流道疑貨車翻..

林志成8規則出爐約戰館長　選手..

偷爬進屋...見睡美人想硬來！..

新竹狼男「預謀犯案」11歲女童..

第一次自由行！台人沖繩自駕車禍..

汐止新台五路淹水　汽機車陷泥沙

求職艱辛又突然被開除　超美聽障..

更多熱門

相關新聞

台南女愛上「香港多金男」　80萬差點不保

台南1名李姓女子，與網路認識的香港男友一同購屋，不久港男謊稱購屋獲利9000萬元要轉錢給女子來證明「愛意」，但因香港近期動盪，需要先轉「保證金」25746.5美元至香港金管局控管，機警行員察覺有異，報請市警三分局安順所員警查理，經循循勸導並聯繫香港金管局查證，成功保住李女近80萬元積蓄。

巴籍大叔性侵台女還打人　判刑8年

陸女vs.台女差在哪　鄉民解惑：這個妝感

台女公然吃德國小王　荷蘭老公哭哭

6萬上班族VS.12萬菜販　網：台女不嫁賣菜

關鍵字：

台女韓籍丈夫惡意遺棄9年不聞不問法官判准離婚

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

妻小琉球慶生後懷孕　夫精蟲數0告小王

Baby時裝周「頭皮屑沒洗」衰挨罵！

停3站「僅1人下車」　司機：我好累

江祖平大時代殺青：最不想跟王瞳對戲

Joeman開箱氣炸鍋出包！　廠商轟抹黑：極盡羞辱

豐原妹看《返校》！門一開超衝擊

22歲侏儒女假扮6歲養女　半夜殺養母…判決結果驚人

孫瑩瑩爆4年婚變！小三曾和「阮經天瘋玩性癖好」

熊貓奧客惡搞　損失上萬元

具惠善突「宣布新計劃」　網全傻眼

13歲Elly拍時尚片！小S全程旁邊大喊…花絮曝光網笑瘋

韓國瑜一走　黃捷秒遭韓粉包圍罵「垃圾」

路霸叭不走！小孩下車幫移卻開摸

茶包5分鐘釋116億微塑料顆粒　水蚤亂游！

連千毅被關都因為她　「禍首」面容曝光

更多

最夯影音

更多

陳忻玥《聲林2》牽麥香哥被甩開XD　高水準淚唱《不該》起雞皮疙瘩惹

16歲貝克宇「3分鐘抱走10萬」　益智節目連對9題創最年輕紀錄

太認真想上課！他種田忙到來不及　開農耕曳引機到校...校方：下不為例

陳小春想幫Jasper添弟弟：每天在打！　為麻辣鍋改飛機...強推「新莊才好吃！」

170cm深V爆乳妹竟是職業軍人 最美海軍掀網暴動：想簽志願役

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面