台女控訴韓籍丈夫惡意遺棄「9年不見面」　請求離婚法官判准

▲桃園市吳姓女子控訴韓籍丈夫長期滯留韓國不歸，9年來對其不聞不問，法官判准離婚。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市吳姓女子與韓籍金姓男子結婚後，最近9年兩人都分居台韓兩地，由吳女獨自扶養一對子女，去年吳女遠赴南韓找丈夫，金男卻刻意避不見面，吳女憤而向法院提出離婚請求，地院法官以金惡意遺棄且未善盡人夫責任、言詞辯論亦不出席與陳述等理由判准離婚，權利義務之行使與負擔則由吳女單獨任之，本案還可上訴。

地院判決書指出，吳姓女子於1999年與韓籍金姓男子於韓國登記結婚，隔年來台登記結婚，2010年吳女帶著一對子女返回台灣定居，但金姓丈夫仍居住南韓，2011年至2013年間，金男還會每年回來探望子女，但在2014年之後竟失聯2年未與家人聯繫，後來雖又與子女連繫，但對於吳女則是不聞不問，更未善盡撫養子女義務與提供金錢。

2018年，吳女遠赴南韓尋找金男，但金卻避不見面，吳女獨自扶養一對子女，金男則長達9年對其不聞不問，憤而以金對子女與家庭惡意遺棄、全無善盡人父之責向地院提出離婚請求。

地院法官審酌金男最近並無入境台灣紀錄，且金男自2000年12月至今均未與吳女同居，亦未扶養一對子女，雙方分隔台韓兩地，足認金男在客觀上已無共同經營家庭生活狀態長達9 年，主觀上亦無維持、經營婚姻生活之意願，已明確有拒絕同居之意，雙方婚姻顯然已經不能維持，言詞辯論庭亦未到庭陳述意見，判准離婚，權利義務之行使與負擔由吳女單獨任之，訴訟費用則由金男負擔。

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