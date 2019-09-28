常態直播「肚子要有料」　藍委參選人莊子富網路聲量飆高

▲莊子富利用常態直播，面對面和民眾暢談理念，吸引不少人按讚。（圖／莊子富臉書）

記者鄧木卿／台中報導

距離明年大選即將破百天，不論總統或立委參選人無不卯足全力，求曝光，求選民認同，台中市立委第7選區參選人莊子富也和其他參選人一樣，利用臉書直播，和選民面對面，暢談理念，但不同的是，莊子富不但是常態性直播，而且對內政、外交或經濟等議題都能侃侃而談，而留言肯定者也都近千人，莊希望訴諸議題空戰，爭取勝選。

▲不少網友留言給莊子富加油打氣。（圖／莊子富臉書）

社群媒體的興盛使得政治人物得以跳脫傳統媒體，直接和選民面對面，上自總統蔡英文、總統參選人韓國瑜，下至立委參選人、地方議員，都透過臉書直播暢述理念，避免原意被扭曲，有的直播是蜻蜓點水式的，有的則是常態，直播雖帶來無落差的便利優勢，卻也考驗著政治人物肚子有沒有料，沒料，自曝其短，有料，實力加分。

獲得國民黨提名參選立委的莊子富，長期都在媒體服務，一直都有關注時事發展，對於時事有自己一套看法，為了和選民直接互動，闡述理念，有別於其他政治人物不定期的直播，他採取常態直播「子富開槓」，1周2次，議題都是針對國家大事，例如，1周內2個國家斷交，莊認為，以前馬政府時代有1個國家斷交，就被民進黨罵外交休克，那麼現在是不是要送進加護病房？

還有，對於蔡總統所說，目前是台灣20年來經濟最好的時代，既然如此，為何還要發放2百元夜市券，發放夜市券其實是為了彌補陸客不來的困境，這種煙火式的方式根本無法帶動台灣經濟，還有，莊也對韓國瑜的鐵人拜廟行程、外界黑韓作為等表達他的看法，而從每次直播，底下都有近千人按讚肯定，顯見莊的網路聲量在短短幾月內已迅速加大。

莊子富說，他以一個政治素人要挑戰現任立委，雖然有其困難度，但對方也有包袱，他希望透過直播聊時事議題，讓大家知道他的想法，認同他的想法，大家一起攜手改變，讓台灣變得更好。