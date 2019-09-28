開心跳方塊步　當一日拍賣官　盧秀燕：邀市民一起做環保愛地球

▲▼盧秀燕擔任拍賣官，一件組合式再生木桌，起跳價5百元，後來4千1百元成交。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市環保藝術節28日下午開跑，由「蘇打綠」團長阿福策展，邀請20組新生代樂團熱力開唱，市長盧秀燕不但變身熱舞高手，和市民大跳方塊步，舞出新滋味，並且擔任拍賣官，口若懸河的義賣再生家具，所得全捐給家扶中心，她希望吸引更多人共同響應環保，愛地球。

台中市環保藝術節今明2天舉行，盧秀燕也非常開心的配合電音版垃圾車之歌《給愛麗絲》，與吉祥物虎媽、樂虎等一起大跳方塊步，俗擱有力的音樂，配上資源回收4步驟「開、洗、壓、丟」舞蹈動作，碰撞出不一樣的火花，現場氣氛歡樂，她說，今年是第8屆，融入藝術、文化等元素，希望透過活動喚醒民眾環保意識，一同為地球努力。

▲盧秀燕和市府團隊大跳方塊步。（圖／記者鄧木卿攝）

盧秀燕先是化身一日廚神，在台中剩食團隊「明日餐桌」指導下，與蘇打綠阿福、台中在地音樂人魏嘉瑩、歌手黃奕儒，接力挑戰60秒用剩食醜蔬果做出莎莎醬，並攪拌均勻後加在多力多滋餅乾上，當場請小妹妹試吃，「酸酸辣辣的，1到10分她給8分!」。剩食也可以搖身一變成美食，推廣不浪費食物的精神。

▲盧秀燕號召市民一起響應環保、愛地球。（圖／記者鄧木卿攝）

環保局旗下「寶之林廢棄家具再生中心」也舉辦再生家具義賣會，盧秀燕化身拍賣官，盧發揮主播本色，滔滔不絕的講述再生家具的優點，其中一件由4塊椅子組合而成的木桌子，「併起來變桌子、分開變椅子，還可放擺飾、打電腦，材質又好，用了就很有氣質，趕快帶回家!」，吸引不少民眾相互喊價。

▲盧秀燕開心和小朋友玩球。（圖／記者鄧木卿攝）

除了木桌，盧秀燕也帶了自己的花瓶、茶具組拍賣，約20分鐘就賣了近3萬元，義賣所得將全數捐贈財團法人兒童暨家庭扶助基金會台中市南區分事務所。

環保局表示，2天音樂會演出陣容包括泰國甜心Gail蓋兒、小球（莊鵑瑛）、嚴正嵐、展榮、展瑞、黃奕儒、魏嘉瑩、都市零件派對等；現場也規劃不廢物生活體驗區手作坊、Good Moment好時光市集、重生雜貨店二手物交換活動等，從食衣住行育樂，展現台中的「免廢生活美學」。

下午出席環保藝術節者，包括市議員劉士州、黃馨慧、環保局長吳志超、新聞局長黃國瑋、研考會主委吳皇昇、經發局長張峯源等人。