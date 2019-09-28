畢業開轟趴！她揪男友陽台「激烈掌聲」…下秒3樓墜落慘死人行道

▲女子慶祝畢業找朋友開轟趴。（圖／123RF）



記者柯振中／綜合報導

厄瓜多一名女子日前為了慶祝畢業，找了朋友來家裡飲酒狂歡，沒想到她與男友一時性慾高漲，跑到陽台邊壞壞，卻疑似動作太大，沒注意到陽台的高度，雙雙從3樓墜下，重摔慘死。

綜合外媒報導，這起事件發生在厄瓜多的基多（Quito），這名28歲女子日前找朋友來家裡狂歡，受到氣氛影響，與35歲的男友一時性慾高漲，跑到陽台邊壞壞。

2人激戰時，疑似動作太過激烈，沒注意到陽台的高度，不慎翻過圍欄，從3樓墜下，雙雙摔在地面慘死。鄰居聽到奇怪的「啪啪聲」，跑到陽台外看了一眼，沒想到看到這對倒在人行道上，當場嚇傻報警。

▼2人嗨過頭，不慎從陽台墜落。（圖／123RF）



警方初步調查後表示，目前還在對事故發生原因、方式進行偵查。不過，當地媒體則說，這起事件會發生，是因為這對情侶激戰時沒注意到陽台牆壁的高度，所以才在壞壞時墜落。

親戚得知消息後，悲痛指出，這名女子日前才在家中舉辦完畢業趴，而且該女子還育有一位8歲女童，這起意外讓女童失去母親。

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