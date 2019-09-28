台南小小警察新營開訓　迷你波麗士體驗開箱趣！

▲台南市警局舉辦小小警察體驗營，用創意的方式讓參與活動親子們，瞭解警察工作日常，拉近警察與民眾距離。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警局上月首辦暑期小小警察體驗營，報名系統即刻秒殺，9月28日於新營區加開場次，由市警局長周幼偉主持小小警察開訓典禮，一同化身小小警察實境闖關，活動現場更增設犯罪現場開箱文攝影區，讓迷你波麗士們體驗開箱趣，用創意的方式讓參與活動親子們，瞭解警察工作日常，拉近警察與民眾距離。

負責帶隊闖關的婦幼警察隊成員，也透過遊戲關卡互動，教導參與孩童正確保護自己的觀念，要做自己身體的好主人，並告訴孩童們如面對危險時應如何保護自己及適時向外求援，建立自我保護的觀念。

交通安全部分，透過騎乘小小警車瞭解交通安全觀念，由第一線交通警察大隊員警講解用路安全，提醒大家上路務必遵守交通規則；霹靂戰警關卡則由保安警察大隊特殊任務警力編組成員擔綱解說，讓學童親身穿戴警用裝備，現場親子穿上防彈背心、戴上頭盔、拿起盾牌體驗值勤全副武裝後，直呼：「警察工作真的很辛苦」。

巿警局長周幼偉指出，這次小小警察營首次移師新營舉行，希望透過互動遊戲體驗中，寓教於樂，讓參與的親子朋友建立正確法治觀念，市警局也會持續針對人身及交通安全議題，辦理各類宣導活動。