周日發海警！米塔颱風侵台機率升高　下周一雨灌「北北基桃宜」

▲米塔颱風下周一最接近台灣。（圖／翻攝自臉書粉專天氣即時預報）

記者胡順惠／台北報導

第18號颱風「米塔」（Mitag，米克羅尼西亞提供，女子名）今早生成，目前正以時速30公里速度往西北西方向前進，周日上午發布海警機率高、陸警要待周日觀測後才會比較明朗。中央氣象局預報員李孟軒表示，颱風路徑不排除再往西邊修正，主要影響仍以外圍環流為主，北部及東北部下周一、二降雨明顯。

▲全球氣流場動態顯示，颱風下周一接近台灣東北角。（圖／翻攝自NCDR天氣與氣候監測）

李孟軒說，北部、東北部周日仍有短暫陣雨，基隆北海岸、大台北地區、宜蘭雨勢較為明顯，有局部大雨發生的可能，中南部山區午後則有零星陣雨，但水氣相較今日少一點，降雨出現空檔，颱風影響台灣最明顯的時間點仍落在下周一至周二上半天，北部、東北部有局部大雨或豪雨，花東、中部及南部午後山區也有短暫陣雨。

溫度部分，李孟軒提醒，周日北部高溫介於27至29度、東部31度、中南部32至33度，低溫都落在23至25度；下周一受到外圍環流降雨影響，北部、東北部偏涼，溫度落在25至28度、東部31度、中南部32度。

▲米塔颱風各國路徑預測。（圖／翻攝自NCDR天氣與氣候監測）

米塔颱風未來移動路徑備受關注，據NCDR天氣與氣候監測網公布的各國路徑預測，中國氣象局目前的路徑最偏西，颱風中心甚至可能擦過東北角，台灣中央氣象局、美國海軍、日本氣象廳、韓國氣象局以及香港天文台則預估颱風將從北部海面北上，其中又以美國海軍的路徑最遠離台灣。

臉書粉專「天氣即時預報」表示，今年第18號颱風「米塔」稍早生成，颱風預計沿著高壓邊緣抵達台灣東方海面，並且在此大迴轉往東北，按照此路徑，颱風不會直接侵襲台灣，但因為距離較近，會對天氣造成一定程度的影響，跟上禮拜的「塔巴」颱風造成的影響類似，大致上是「風、涼、雨」。

「天氣即時預報」提醒，周日（29日）前，各地天氣變化不大，北北基桃宜容易下雨、花東、恆春半島稍有陣雨、竹苗、中南部（零星午後雷雨）、外島以好天氣為主；周日晚至下周一（29至30日），北北基桃宜周一雨勢很明顯，西半部、澎金馬、蘭嶼綠島，將有陣陣強風，全台各地，秋涼明顯。