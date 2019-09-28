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八一七公報「對台軍售」解密　宋楚瑜爆台灣外交背後內幕

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▲▼宋楚瑜,蔣經國。（圖／翻攝宋楚瑜臉書）

▲寇克派翠克、蔣經國。（圖／翻攝宋楚瑜臉書粉專，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

美國日前解密，1982年前總統雷根在「八一七公報」簽署後，私下又立一份備忘錄，是由雷根寫給時任國務卿舒茲與國防部長溫伯格的備忘錄，主題為「對台軍售」。親民黨主席宋楚瑜27日在臉書分享，「對台軍售備忘錄」的背後，還有一群為台灣外交工作努力的人們，這「也應該一起解密」。

宋楚瑜說，他與妻子陳萬水在1982年3月應艾森豪獎金邀請赴美訪問，其間4月23日在華府邀恩師、當時的美國駐聯合國大使寇克派翠克（Jeane Duane Kirkpatrick）夫婦餐敘。當時，寇克派翠克隱晦地告訴他，「我不能跟你說得很詳細，也不能相告美國可能有什麼行動，但最近美國將採取的政策，情況對台灣實在不好，你們要想辦法因應。」寇氏不能明說、隱而不言的事即是後來美國政府與中共共同發表所謂《八一七公報》。

▲▼宋楚瑜,蔣經國。（圖／翻攝宋楚瑜臉書）

▲寇克派翠克在中山堂舉行公開演講。

宋楚瑜提到，得此模糊暗示後，他一方面向我國駐美代表處瞭解狀況，可是駐美代表蔡維屏、副代表胡旭光等人均回報無異狀；另一方面，他和陳萬水於5月14日飛到威斯康辛州，找到另一位熟識狀況的美國友人，也就是曾擔任美國大使館駐台經濟參事的莫偉禮（William Morell），對方明確告訴他，「狀況對台灣不太好」，同時也建議儘快找當時正在美國訪問的李國鼎政務委員，請李國鼎邀請其好友，也就是正在日本訪問，與雷根政府高層親近的舒茲（George Shultz），順道來台訪問。

宋楚瑜表示，他和陳萬水從莫偉禮威斯康辛州的住處，立刻再飛到明尼蘇達州遊說李國鼎。其實舒茲係因擔任美國貝泰（Bechtel）建設公司執行長，在台灣投資營建一些大工程，才與李國鼎結識，在1981年2月2日舒茲也來台訪問過，並晉見故總統蔣經國，而自己當時則擔任翻譯工作。「我也非常感謝萬水當時對我的體諒與陪伴，明明是一趟休假的旅程，只因為我放心不下如此要事，因而陪著我一天一個州的飛行，讓整趟休假都泡湯了。」

▲▼宋楚瑜,蔣經國。（圖／翻攝宋楚瑜臉書）

▲宋楚瑜擔任蔣經國的翻譯。（圖／翻攝宋楚瑜臉書）

經過李國鼎的大力協助，終說服舒茲更改行程，願意來台。」宋楚瑜說，他獲得此訊息後，緊急與蔣經國和孫運璿報告，建請雙方務必接見。1982年5月29日，孫運璿便選在行政院以早餐會高規格接待舒茲，作陪的包括有總統府祕書長馬紀壯、外交部長朱撫松、外交部政次錢復、國防部長宋長志、經濟部長趙耀東、政務委員李國鼎和台電董事長陳蘭皋。在一個半小時的餐敘中，錢復奉命將影響當時台美關係的三項問題：軍售、主權、和平統戰向舒茲提出說明。舒茲則表達，如果能將席間所談寫成說帖，他可能可以向美國層峰轉達。

宋楚瑜說，錢復回辦公室後製作英文說帖八頁，於當日下午舒茲晉見蔣經國時交給他。說帖有三項結論，一是美國對中共主張對台灣享有主權一節應予拒絕，二是美國應繼續對台灣軍售，三是有關兩岸談判及統一問題，美國不宜介入，可由兩岸中國人自行決定。而此三點正是美國總統雷根根據舒茲的建議，在備忘錄所作的，後向蔣經國提出六項保證的源頭。

▲▼宋楚瑜,蔣經國。（圖／翻攝宋楚瑜臉書）

宋楚瑜提到，舒茲從台灣離開回到美國不到3周，1982年6月25日就被雷根政府發表出任國務卿。也就是說，舒茲在接任國務卿前，台灣方面已經事先向其做有關台灣政情與軍事等問題的簡報。不僅如此，在中美雙方正對美國對台軍售政策的《八一七公報》研議簽署之前，有了這趟臨時邀約的訪台行程，也讓雷根政府在正式簽署公報時，同時發出這項非正式的備忘錄，並由當時的國家安全顧問克拉克（William Clark）傳達給中華民國政府，作為對台軍售的嚴肅承諾，更證明了邀訪舒茲來台訪問的重要與關鍵性。

宋楚瑜說，正因如此，寇克派翠克卸任後來台訪問時，蔣經國念及此一段友情，也給予寇克派翠克特別禮遇，親自接見她夫婦二人，由時任總統府秘書長沈昌煥陪見，並讓她先在台北舉辦了兩場大型公開演講。此外，蔣經國特別指派空軍一號專機，由時任副參謀總長葉昌桐上將夫婦，以及他和陳萬水陪同訪問金門，參謀總長郝柏村親自到松山機場送行，在金門負責接待的金門防衛司令是宋心濂上將，以加深其對台灣防衛與軍事縱深的印象與親身體驗。

「中華民國的外交工作本就艱困！」宋楚瑜強調，但只要有任何機會可以促進、協助外交工作，任何國人都應盡其所能，幫助台灣解決難題。對照近來我國外交工作的遭連挫敗，更無法坐以待斃，僅指責對岸猛挖牆角，卻不思索突圍策略，恐將使中華民國外交工作更顯困窘、雪上加霜。

我們的美麗就用白紙黑字寫下來

▼宋楚瑜夫婦陪同寇克派翠克訪問金門。

▲▼宋楚瑜,蔣經國。（圖／翻攝宋楚瑜臉書）

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