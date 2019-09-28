桃園農博開幕全園區碳認證　今年最後一屆主題活動500場

▲桃園農博開幕。(圖／市府提供)

記者楊淑媛／桃園報導

「2019年桃園農業博覽會」、28日於新屋農博基地假日劇場開幕。市長鄭文燦表示，今年共有5大主題專區、16個展館，並結合5大亮點「全台唯一全園區碳認證博覽會」、「藍海經濟」、「智慧農耕」、「零廢循環」、「實境解謎」，從中可看見台灣農業的轉型與進步，也讓市民朋友看見農業所代表的生活與新價值。

▲▼桃園農博今年邁入第三年，總統蔡英文三年都到場。(圖／市府提供)

桃園農博今年邁入第三年，展期30天，總統蔡英文三年都到場，農委會主委陳吉仲肯定桃園農博是未來綠色生活的縮影，展現台灣農業豐富的魅力。市長鄭文燦指出，2019桃園農博會以「農饗時光」為策展主軸，其5大主題展區分別為特色產業專區、農事生產專區、農村生活專區、環境永續專區、智慧科技專區，將農業與生活、食物、科技相結合，更是國內農業博覽會第一次完成碳認證的博覽會，主題活動約有500場，晚上亦有主題夜活動，相信可在新屋地區產生十足的魅力。

▲鄭文燦表示，今年桃園農博有5大亮點。▼農委會主委陳吉仲肯定桃園農博是未來綠色生活的縮影。(圖／市府提供)

而今年的5大亮點，除了作為全台唯一全園區碳認證博覽會外，其次在藍海經濟方面亦包括漁業經濟、環境教育等面向，而智慧農業更貫穿本次桃園農業博覽會的精神，而在循環經濟方面，農博展區數個發電裝置，更是循環經濟的示範區，其中第一台自駕車也在農博基地成功展示，可望讓市民朋友多加體驗；最後在農業實作體驗方面，亦有不少DIY體驗區，期盼大家喜歡本次桃園農業博覽會。

▲桃園農博開幕。(圖／市府提供)

鄭文燦說，5大主題展區的場館皆相當有特色，例如農事生產專區的「原民物產」用台灣輪廓構成展區，展現16個原民族群文化；「米の集會所」可讓市民朋友了解米食文化，進而推廣與台灣文化密切的水稻文化，保留傳統台灣文化的精神。在智慧科技專區方面，「魚の新世界」更結合環保再利用及科技創新手法，介紹台灣傳統與現代漁業的創新與突破，非常有魅力，值得大家一來再來。