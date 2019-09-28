▲ 新北發放重陽敬老金，三峽警全程緊盯護鈔防詐騙。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

九九重陽節即將到來，新北市政府依照往年慣例致贈設籍新北市滿6個月且2019年度重陽節當月已年滿65歲以上老人重陽敬老禮金，年滿100歲以上每人1萬元，90歲至99歲每人5000元，80歲至89歲每人2000元，65歲至79歲每人1500元；三峽警分局27日警力護鈔並協助區公人員發放禮金，警方呼籲勿被歹徒詐騙。

三峽警分局指出，禮金發放依意願分為匯款轉帳和現金領取，三峽警分局28日動員警力戒護重陽禮金運送到發送點，由於金額龐大，員警全程護鈔，區公所規畫三峽區29處、鶯歌區23處定點發放，這筆鉅款於發放前一天，由警方全程緊盯戒護。

▲ 三峽警分局動員警力戒護重陽禮金運送到發送點，由於金額龐大，員警全程護鈔。

為求謹慎，防範治安事故發生，警方除執行護鈔勤務，為預防年長者領錢後遭詐被騙，派出偵查隊的人員搭配制服員警，在發送點進行犯罪預防宣導，提醒長者們如何預防詐騙、防竊，並告知最新型態的詐騙手法，注意錢財不露白以免受騙。

三峽警分局長李建廣表示，為避免於發放及保管過程中，遭有心人士伺機搶奪、詐欺、竊取或扒竊，警方為確保重陽禮金發放過程順利，同時藉由犯罪預防宣導，減少被害機率，希望能讓長者安心、放心領敬老金，歡度重陽敬老節。

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