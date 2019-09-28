吃完火鍋！她一放皮夾「0.4厚度包裝」驚現腳下　夫質問：這妳的？真相糗翻

▲好巧不巧，0.4邪惡包裝驚現原PO腳下！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

網搜小組／劉維榛報導

一個邪惡包裝袋，差點讓夫妻鬧失和！一名女網友尷尬表示，某日要把皮夾放進包包裡，好巧不巧，雙腳下有一枚「開過的套套」，且包裝上寫著0.4，結果一旁的老公看見後，傻眼對質「這妳的？」真相超反轉，原本一臉綠的老公才終於鬆一口氣。

一名人妻在臉書《爆怨公社》分享驚天糗事，日前她與老公去吃火鍋，飽餐一頓後，小倆口甜蜜走出門外，正當原PO把皮夾放在包包時，老公錯愕看著地上，接著用奇怪的眼神問話「這妳的？」

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原PO露出疑惑表情，順著目光往下一看也秒噴綠光，「這X小？這不是我的啊～」仔細看看照片，原來是一枚正方形銀色小包裝，上頭斗大印著0.4，且還被人拆封，因此老公立刻聯想是保險套。

「到底是誰啦？這種東西亂丟？」原PO好氣又好笑，好端端走出門外，無故就被冠上偷吃不擦嘴的罪名，甚至一生貞潔差點跳到黃河洗不清，「我怎麼這麼衰，就站在這裡放錢包啦？」

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▲網友爆笑想像，老公臉色一定鐵青！（圖／翻攝爆怨公社）

爆笑照片旋風式瘋傳，大批網友笑到崩潰，真相超反轉，其實這是濕紙巾包裝袋，有人則歪樓「用完的包裝怎不丟，幹嘛放皮包」、「好想親眼看看老公當時的表情」、「那個濕紙巾我家也有，不過我家的是0.01」、「查了一下，還真有這種包裝的溼紙巾，不過好像是整人用的」、「對岸廣告用的濕紙巾都做這種包裝，裡面只有一張而已」、「心裡os：我才沒用那麼厚」、「0.4太厚」、「妳就承認吧，不要再解釋了」。

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