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華碩快閃店體驗雙螢幕筆電　一日店長吳姍儒分享使用心得

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▲「ASUS ZenBook Cafe快閃店」今日邀請知名主持人「吳姍儒」。（圖／華碩提供）

▲「ASUS ZenBook Cafe快閃店」一日店長吳姍儒。（圖／華碩提供）

記者姚惠茹／台北報導

華碩「ASUS ZenBook Cafe快閃店」今（28）日邀請到吳姍儒（Sandy）化身一日店長，現場雖然下起豪大雨，但仍有不少粉絲前來體驗ASUS ZenBook Edition 30與ASUS ZenBook Duo雙螢幕筆電，吳姍儒也貼心為粉絲送上親煮咖啡，還大方分享ZenBook的使用心得。

去年就曾參加ZenBook時裝秀的吳姍儒，當時就很驚艷ZenBook系列筆電的外型時尚與科技感，並提到自己很喜歡ZenBook的窄邊框螢幕和經典配色設計，沒想到今年華碩又更厲害了，因此現場更是熱情為粉絲導覽體驗ASUS ZenBook Edition 30與ASUS ZenBook Duo筆電。

▲「ASUS ZenBook Cafe快閃店」今日邀請知名主持人「吳姍儒」。（圖／華碩提供）

▲「ASUS ZenBook Cafe快閃店」信義區登場。（圖／華碩提供）

吳姍儒表示，30周年的限定版筆電除了有18K金的玫瑰金電鍍Logo，還採用精緻珍珠白的手工皮革打造，拿在手上就像精品，讓她對ASUS ZenBook Edition 30情有獨鍾，更不用說ASUS ZenBook Duo系列的創新ScreenPad智慧觸控板，可同時運用兩個螢幕，對於經營副業的自己來說很方便。

ASUS ZenBook Cafe快閃店從華碩30周年概念出發，採用精緻珍珠白配以玫瑰金撞色設計，以精品咖啡店為靈感，象徵ZenBook系列如同頂級咖啡，是採用頂尖原料，以精湛工藝及卓越科技打造而成，並將其無與倫比的美感帶入絕美好拍的體驗空間。

華碩宣布，即日起到10月20日在快閃店完成體驗ZenBook系列筆記型電腦的指定任務，並打卡分享，即可於「時尚檢測站」與大型ScreenPad智慧觸控板趣味互動，掃描專屬個人的時尚DNA，就有機會獲得華碩與GODIVA跨界合作的巧克力片與精美禮盒、華碩30周年滑鼠墊、紀念杯套、聯名筆電包、限量咖啡等多項好禮。

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