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14歲女孩揪友玩「可樂罐爆米花」　爆裂成人肉刮刀…狂燒1慘死1四肢燒爛！

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▲女童錫罐加熱爆米花，一死一重傷。（圖／翻攝自微博）

▲女童錫罐加熱爆米花，一死一重傷。（圖／翻攝自微博下同）

記者陳亭伃／綜合報導

隨著影音平台越來越多元，甚至發展到世界不同國家，有趣的玩法跟音樂也深受許多年輕人、小孩喜愛，儼然成為網紅發展的平台，然而影片也時常會出現一些「價值觀念」、「基本常識」的狀況，平台抓不勝抓，近日一段「錫罐爆米花」就造成許多後續悲慘效應。

綜合外媒報導，不少網紅為了要在網路竄紅，不惜顛覆知識和常識拍攝影片來吸引點擊。近日一段「錫罐爆爆米花」的影片讓許多年輕人爭相模仿，但卻沒有想到當火、溫度在錫罐內所產生的作用，導致爆米花爆開之外，罐子也整個炸開，中國日前一名14歲的女孩就因此遭到燒傷死亡，而一旁12歲的同學四肢也遭到嚴重的炸傷。

女孩的父母親表示，女兒和朋友因為學習網路上的實驗，將一小把的爆米花放進割開的錫罐內，底部點火加熱，沒想到整個罐子爆裂，意外身亡的女孩當時遭受96％全身燒傷，兩周後不治，另一名女孩則是四肢、臉部受到炸傷，被送往醫院。

▲女童錫罐加熱爆米花，一死一重傷。（圖／翻攝自微博）

▲倖存的女童四肢炸爛。

在經過清創手術治療後，倖存的女孩在微博上寫下「我生命中最黑暗的一天」的貼文，而帶動這個實驗的女網紅得知消息後表示，願意之後女孩的醫藥費，但也強調自己只是喜愛怪異的烹飪，但這些實驗不具有任何科學根據。

然而這名網紅也被發現在影音平台上發布多部「可能誤導」的實驗，例如電鑽棉花糖、帶有鐵片的牛肉片等，但她仍強調無意誤導，只是覺得有趣而和網友分享。

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