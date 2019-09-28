她從幼稚園被霸凌到高中…求職艱辛又突然被開除　聽障女孩哀求：請給我機會

記者陳雕文／台北報導

無論如何都要堅強！19歲的小潔（化名）天生聽障，植入電子耳也只能捕捉細微且模糊的聲音，但周遭的人卻認為，有動手術就應該要聽得很清楚了，甚至覺得她裝聾賣傻；小潔說，想去打工分擔家計，面試常遭刁難，好不容易求到工作又會被無預警開除。生活伴隨歧視、欺負的她哀求，「請給我機會」。

▲小潔並沒有因為亮麗的外型得到好的工作面試及待遇，聽力障礙為她的人生帶來許多嚴峻的考驗。（圖／記者陳雕文攝）

●黑暗的童年

小潔表示，3歲時爸爸花了30萬讓她進行人工電子耳的植入，但聽到的聲音品質不穩，有時清晰有時模糊，但旁人常常誤解成「花大錢動手術了就應該聽得很清楚」！小潔說，國中時曾有老師認為她是假裝聽不清楚，就對她大聲吼罵。

▲學生時期的小潔過得相當痛苦，但她知道未來的路還很長，會繼續堅強地走，還跟記者分享她與愛犬的合影。（圖／小潔提供）

小潔說，從幼稚園開始被排擠，算到高中為止，已經10多年了。也因為如此，她不願考大學，與其擔心自己可能再受欺凌，不如趕緊出社會，幫家裡分擔經濟壓力。

小潔補充說，「雖然求學時期有多數時間都很不愉快，但還是有少數的同學及老師願意伸出援手，不管是教我發音、一起玩，這些溫暖的記憶，更顯得珍貴，絕不會忘記。」

▲小潔很喜歡狗狗。（圖／小潔提供）

●求職處處碰壁

對於自己天生聽障，小潔表示，並不會怨父母，她從國三開始嘗試半工半讀，但面試讓她吃足了苦頭！儘管發音不是很標準，她仍勇於開口嘗試，卻常被面試的主管冷眼對待。

▲小潔學習製作飲品。（圖／記者陳雕文攝）

有些老闆一開始就認定她無法勝任，直接拒絕；有次面試早餐店總算被錄取，但只工作一天，就被說「妳明天不用再來了」令她傻眼，連開始努力的機會都沒有就被開除。

她不甘心，繼續求職，後來總算謀到餐廳端盤的工作，做了一年後再換去工廠擔任包裝作業員，但常常被嫌反應慢，而同事跟主管也沒太多耐心等她「聽清楚」，就算小潔積極想證明自己是有工作能力的，周遭不斷給予白眼與嫌棄，以及被當累贅的藐視，逼著她只能難過辭職…小潔把這些負面的情緒全往心裡吞，只希望能到新的工作環境，證明自己的價值。

●轉機

小潔曾在臉書上抱怨，求職遇到好多困難，懇求工作的機會，有網友分享轉貼，被一名麵店老闆娘發現，她主動找小潔面談，並給予固定的月薪，還教她煮麵、做飲料等技能。

▲小潔與善心老闆娘合影。（圖／記者陳雕文攝）

小潔說，「因為過去的經驗，所以一開始接觸這份工作時，其實有點害怕，結果老闆娘對我非常好，很常會擔心我太累、吃不飽，還說『家裡太遠就晚一點上班』，充滿耐心地指導我；原本工作都是被嫌，但這位老闆娘總是誇獎我，能在這裡上班，真的很開心。」

小潔許願說，「希望各位還在讀書或求職的朋友們，如果你的生活周遭有聽障或是身障朋友，他們都需要大家的耐心與關心，畢竟這些不是他們能選擇的，請不要去欺負、歧視他們」

小潔表示，她不是為了廣告自己或是追求名氣，而是想透過媒體的曝光，喚起大家對於聽障者的重視、別再歧視。聽障者雖然耳朵不好使，但經過訓練後，工作能力不會輸給一般人的，懇求大家給予機會！至於她在哪裡工作、真實姓名為何，並不重要...若有網友、民眾在路上認出了她，給予一抹微笑吧！

▼記者一到場，小潔馬上秀廚藝，煮了一碗配料豐盛的麵。（圖／記者陳雕文攝）

不再眷戀青春，因為我持續擁有